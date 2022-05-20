加拿大封禁華為與中興5G　中國商務部敦促加國：立即停止錯誤行為

加拿大政府5月19日宣布，禁止華為及中興參與當地的5G網絡建設。據中國商務部網站消息，商務部新聞發言人針對此議題回答記者提問時指出，這是一個錯誤的決定，發出了錯誤的信號，敦促加方立即停止錯誤行為。



發言人稱，中方將評估加政府措施對中國企業造成的影響，並保留採取一切必要手段的權利。



中國商務部指出，加拿大政府在沒有任何確鑿證據的情況下，執意以所謂「國家安全」為由對中國企業實施禁令。這是一個錯誤的決定，發出了錯誤的信號。中方對此表示強烈反對。

加拿大政府5月19日宣布，禁止華為及中興參與當地的5G網絡建設。（Getty）

發言人稱，加方此舉違反市場經濟原則和自由貿易規則，損害中加有關企業的商業利益，危及兩國企業開展互利合作的信心，將對中加經貿關系造成不利影響。「我們敦促加方客觀、理性看待中加合作，立即停止錯誤行為。中方將評估加政府措施對中國企業造成的影響，並保留採取一切必要手段的權利。」

華為加拿大分公司副總裁韋爾希（Alykhan Velshi）在接受CTV新聞頻道Power Play採訪時指出，公司對加方這一舉動「顯然感到失望」，但他表示，「所謂的」禁令「實際上只針對我們在加拿大業務的一個很小且正縮減的方面。」

韋爾希還說，華為方面將仔細分析即將推出的立法，以確保遵守加中投資保護協議，但至少在短期內，華為仍將在加拿大的電訊網絡中發揮作用。