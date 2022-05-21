教育部：中國受高等教育人口已達到2.4億　全民族素質穩步提高

據《人民日報》報道，5月20日教育部指出，目前中國接受高等教育的人口已達到2.4億，新增勞動力平均受教育年限達13.8年，勞動力素質結構發生重大變化，全民族素質穩步提高。

教育部指出，中國已建成世界最大規模的高等教育體系，在學總人數達到4430萬人，高等教育毛入學率從2012年的30%，提高至2021年的57.8%，提高了27.8個百分點，實現歷史性跨越，高等教育進入普及化發展階段。

教育部高等教育司負責人指出，截至2022年2月底，我國上線慕課（Massive Online Open Courses；MOOCs，指大規模開展線上課程）數量超過5.25萬門，註冊用戶達3.7億，已有超過3.3億人次在校大學生獲得慕課學分，慕課數量和應用規模世界第一。

教育部指出，10年來，共認定8031個國家級、8632個省級一流專業建設點，遴選認定首批3559門國家級一流課程。高校服務國家重大戰略能力持續增強，獲得60%以上的國家科技三大獎勵，全國60%以上的基礎研究、80%以上的國家自然科學基金項目由高校承擔。

清華大學教授謝維和此前接受訪問時表示，中國高等教育知識體系的構建，是中國特色的高等教育學科體系、學術體系、話語體系、教材體系的重要基礎，是中國高等教育高質量發展的理論基礎，高等教育研究應該朝著這個方面去發力。



此前，中國人民大學、南京大學以及蘭州大學等校據報退出國際大學排名，再為中國教育發展的輿論場投下了一枚「震撼彈」。（相關閱讀：大學國際化｜拒絕追逐「洋指標」 然後呢？）