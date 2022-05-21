受封城衝擊中國經濟增速僅2%？　彭博：美國將實現近50年首次反超

新冠肺炎疫情全球大流行，內地官方多次明確堅持「動態清零」總方針不動搖。據《彭博》報道，作為世界第二大經濟體，中國的經濟增長率將受到封城措施衝擊，今年全年或僅增長2%。而相比之下，美國則將增長2.8%，將是自1976年以來首次超越中國。



彭博經濟（Bloomberg Economics）周四（19日）發布研究報告指，儘管中國正在實施財政、貨幣和監管等刺激措施，但在厲行國家主席習近平的「清零」政策下，嚴格的封控措施限制了經濟活動。而美國在努力應對高通脹的同時，強勁的就業和消費支出仍在推動經濟成長。

報告認為，對中國2022年的GDP增長預測中值仍可高於4%。根據世界銀行的數據，中國將是自1976年剛從「文化大革命」十年動盪期崛起以來，經濟增長率首次落後於美國。自1970年代末的「改革開放」，使中國經濟擴張速度加快。

報告又指，倘若中國今年的經濟成長率真的只有2%，將遠低於政府定下的5.5%的官方目標。這亦將會是中國自1990年代末開始逐年訂定成長目標以來，首次大幅低於目標。

但據早前報道，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為，若疫情5月底在全國真正達到「動態清零」，今年5.5%左右的GDP增長還是有可能實現的。他又指，中國經濟到2035年以前，還有每年8%的增長潛力。只要利用好國內各種有利條件，來克服目前面臨的困難，應該可以實現每年6%左右的增長。