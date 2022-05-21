祖孫三代出遊　婆婆遭15歲無駕照少女撞死　少女家屬竟找議員施壓

新竹朱姓一家祖孫三代5月7日前往澎湖旅遊，歡度母親節，豈料，朱姓婦人卻遭一名無照騎車的15歲少女高速撞上，導致朱婦傷重翌日身亡；死者家屬事後痛批肇事的少女親友不但找議員親戚喬事，到靈堂捻香時，雙方爆發推擠，少女親友還反控傷害，死者家屬悲喊「魂斷異鄉還被顛倒是非」，目前雙方均已提告。



警方調查，肇事的15歲許姓少女，7日晚間8時23分許，無照騎車行經西嶼鄉外垵村前道路，從外垵溫王宮往超商方向行駛時，不慎高速撞擊當時人在路邊的朱姓婦人（60多歲），導致朱婦當場人被噴飛摔落在地，因頭顱破裂當場昏迷，經送往三總澎湖分院急救，因傷重延至翌日下午不幸身亡。

祖孫三代遊澎湖竟是訣別，婆婆慘遭無駕照15歲少女撞斃。

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朱婦家屬事後在臉書「爆料公社」爆料，貼文訴求「慘死的是最愛的家人，希望還被害家屬一個公道」，家屬指出，約定好每年都要到澎湖旅遊，原本幸福快樂的家庭旅遊，帶著我們最愛、一手拉拔我們長大，正要退休享清福的阿嬤，卻在母親節前一天發生了一場意外，導致天人永隔，成為悲痛的母親節。

被害家屬指控，當時肇事的許姓少女15歲未成年，無照駕駛、沒戴安全帽、車速過快，現場機車痕非常長，也無煞車痕跡，甚至移動車禍現場。撞擊當下，家人當場無意識，血流如注，一家人心急如焚懇請當地居民幫忙叫救護車，卻沒有人願意幫忙，最後自己打119求助。

家屬指出，當時少女家屬一群人衝出來關切，因心急大聲嚷嚷「怎麼騎車的，把人撞成這樣」，但對方家屬反而仗著是當地人，囂張跋扈問「要把事情鬧大嗎？」甚至要找人助陣，嚷嚷自己親戚是議員！

家屬指受傷的阿嬤因顱骨嚴重破裂，大量出血，原本希望能留一口氣，回到最愛的家鄉，但因傷勢嚴重，隔天下午離開人世。

家屬指控少女家屬跨海至新竹捻香後，回到澎湖卻態度轉變，反控遭被害者家屬圍毆，導致腦震盪；被害家屬說，當天少女和父母前來捻香，有家屬因情緒激動下，有推擠的動作，但少女父親全程用手護著，並無動手毆打對方。

家屬表示，許姓少女在車禍當下，頭部就有受傷撞擊且包紮，但事後卻以此傷勢向當地醫院申請診斷證明說要提告，讓被害者家屬情何以堪；警方表示，目前雙方均已提告，車禍相關肇責進一步調查中。

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