樓市新政｜只公布半日！南京房協急轉軚刪「全面取消二手房限購」

內地多地出台樓市新政，5月20日南京二手房全面取消限購，引發市場熱議，但這一個官方已宣布的新政卻戛然而止，相關文章也全數刪除。內媒《第一財經》記者多方確認，知情人士透露，該新政已被緊急叫停。



南京房協微信公眾號在5日20日下午16時發文，指出除進一步優化完善人才購房支持、放寬二手住房交易限制、住房公積金貸款等政策措施，5月20日起，南京市戶籍和非本市戶籍居民購買二手住房時，無需提供購房證明，滿足新市民等剛需群體合理購房需求，消息一出迅速登上微博熱搜。

《第一財經》報道，記者從多方確認，該新政已被緊急叫停。一名接近當地房管局的知情人士告訴記者，「下午確有這個政策，目前也確實聽說此政策已被撤回」。有南京當地房屋中介人員表示，最新通知，5月21日起過戶仍需提供購房證明，後續政策會持續關注。也有當地中介人員稱，不排除進一步細化和完善政策的可能性，可以再等等。

內地多地出台樓市新政。（新華社）

據了解，今年4月以來，南京已從限購、限售、多孩家庭、公積金貸款額度多方面完善房地產相關政策。此外，5月17日杭州也發布樓市新政，在優化二手住房交易政策、完善稅收調節等方面做出調整。

新政一出，目前杭州的房地產市場已經開始出現回溫跡象。內媒《中新經緯》指出，據機構資料顯示，新政後兩天二手住房的日均掛牌量，是新政前近一月裡日均淨掛牌量的近 7 倍，二手房的諮詢量明顯增加。

但亦有房產經紀人指出，由於看好市場前景，杭州個別業主應聲上調掛牌價，有業主一次性上調80萬元，對於大幅漲價的現象，房產經紀認為「有點離譜」。

值得關注的還有湖南長沙。3月以來，湖南長沙多個公寓項目促銷，有的項目更是打出 「特價房4,000元（人民幣，下同） / 平方米起」 口號，不斷刷新長沙公寓價格新低，庫存的壓力是關鍵原因。

《每日經濟新聞》採訪長沙市民彭梅（化名），她見證了長沙公寓價格下行的過程，「從去年到現在，公寓項目一個接一個跌 。」

她表示，2018年他們一家在購買了一套位於開福區的住宅後，就一直想買一套公寓投資，也在一個項目交了一部分訂金，但又退了。「當時那套公寓單價8,000多元，算下來總價接近50萬元，後來家人需要資金周轉，就退了，損失了幾千塊錢。」

4 月21日，長沙市住建局等五部門聯合發布《關於推進非住宅商品房去庫存的若干意見》的通知，但庫存高的公寓市場，通過降價和政策雙管齊下，能否解決問題仍需進一步觀察。