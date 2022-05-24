台灣被拒參與WHA　北京：一中原則不容挑戰　台灣：對岸蠻橫阻撓

世界衞生大會（WHA）拒絕讓台灣以觀察員身份參加的提案。在北京，外交部發言人回應指，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。而台灣的外交部則對此表示遺憾與不滿。



周一（23日），世界衞生組織總務委員會和全會拒絕將台灣以觀察員身份參加世界衞生大會的提案。大會主席、吉布提（Djibouti）衞生部長阿卜杜拉（Ahmed Robleh Abdilleh）發聲明指，13個成員國提出邀請台灣以觀察員身份參加WHA，這項提議不會被納入議程。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，這充分說明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。再次奉勸民進黨當局，「以疫謀獨」絕無出路。敦促個別國家，停止將衞生問題政治化，停止借台灣問題干涉中國內政。

汪文斌又指，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衞生事務作出了妥善安排。新冠肺炎疫情發生後，中國中央政府已向台灣地區通報疫情約400次，過去一年批准台灣地區衞生專家參加世衞組織技術活動44批47人次。

而在台灣，台灣的外交部對此深表遺憾與不滿，並指大陸一再以政治凌駕全球衞生安全的公共利益，重申台灣將更堅定與友邦及理念相近國家密切合作，攜手應處疫情及疫後復蘇的各種挑戰，持續不斷努力爭取以觀察員身份出席WHA，並常態性參與WHO所有會議、活動與機制。

陸委會亦表示，台灣公衞成就有目共睹，本次提案未能列入WHA議程，「完全是對岸蠻橫阻撓所致」，台灣政府將努力不懈，持續積極爭取友好國際支持，共同應對疫情挑戰。