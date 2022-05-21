台灣未收到WHA邀請函　馬英九籲恢復兩岸協商：我任內年年參加WHA

第75屆世界衛生大會（WHA）5月22日將於瑞士日內瓦召開，台灣至今都未收到出席邀請函，台灣前總統馬英九今日（21日）表示，對此他心中百感交集。



馬英九表示，蔡英文政府說是因為中共打壓，「那麼為何在我任內，從2009年開始，我國就可以年年參加WHA？」他呼籲蔡英文應恢復兩岸協商，重建兩岸互信，才是解問題的根本之道。



馬英九提到，2020年全球爆發新冠肺炎疫情後，WHA首度恢復實體會議，但台灣迄今未收到出席邀請函。他提到，蔡英文政府相信美國會幫忙台灣，最近也有美國議員連署，「但是別忘了，2020年，當我國14個邦交國在世界衛生組織（WHO）提出邀請我國以觀察員身分出席WHA的議案時，當時的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）」以『美國不適合參加連署」而拒絕，令人錯愕。」

馬英九指出，蓬佩奧今年初來台，接受蔡總統贈勳，被視為最挺台灣的美國國務卿。結果在我們最需要協助出席WHA時，被他以美國國家利益為由拒絕。

馬英九指出，台灣沒有收到出席邀請函，蔡英文政府稱是因為中共打壓，「那麼為何在我任內，從2009年開始，我國就可以年年參加WHA？」

馬英九表示，他任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信。2008年5月他擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，確立「不統、不獨、不武」的兩岸政策，採取「和陸、友日、親美」的大戰略與「外交休兵」的策略。往後8年，台灣年年收到WHO邀請，甚至在2016年5月蔡總統上任後，還能參加最後一次，因為邀請函的收信人還是他派任的衛生署長。

馬英九認為，從過去20年經驗來看，只靠國際友人幫助是不夠的，兩岸一定要直接協商。他強調，蔡英文一定要恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是根本之道。