Valentino手袋利潤過萬？　北京一門店涉以次充好被罰逾14萬元

繼長沙一間LV專櫃售賣假手袋被以3倍售價判賠後，又一奢侈品牌在內地受到處罰，並登上微博熱搜。據「信用中國」網站消息，北京一間Valentino（譯「華倫天奴」）門店，涉嫌「以次充好」被市監部門罰款14.24萬元（人民幣，下同）。



行政處罰決定書顯示，Valentino關聯公司范倫（北京）服飾貿易有限公司朝陽第四分店，所售賣的一批背提包由浦東機場進關，共計4個，進貨均價為每個5117元，銷售價格為17800元每個，扣除相關稅款每件利潤達到11670.86元。上述門店已售出一個涉事背提包，違法所得11670.86元。

北京市朝陽區市場監管局根據《中華人民共和國產品質量法》第三十九條以及第五十條對上述門店作出罰款142400元，沒收違法所得11670.86元，並沒收非法財物的處罰。

據《中華人民共和國產品質量法》第三十九條規定，銷售者銷售產品，不得摻雜、摻假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格產品冒充合格產品。第五十條則規定，在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品的，責令停止生產、銷售，沒收違法生產、銷售的產品，並處違法生產、銷售產品貨值金額百分之五十以上三倍以下的罰款；有違法所得的，並處沒收違法所得；情節嚴重的，吊銷營業執照；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

話題「華倫天奴以次充好被罰14.24萬」登上微博熱搜，有網民還認為品牌名稱中同時擁有「華」、「奴」二字，已經屬於惡意辱華，「就不懂商品名稱怎麼要帶個奴字，非常不喜歡」。