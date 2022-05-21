LV長沙店賣假包？女顧客起訴獲賠三倍　LV申請再審顧客排長隊驗貨

近日長沙一家LV（LOUIS VUITTON）專櫃賣假包引發內地輿論關注。2020年9月長沙的羅小姐和男友一起到湖南長沙LV專櫃買包，送到一鑑定公司檢驗，鑑定結果是該包並非LV公司生產，法院判決LV專櫃須退還羅小姐貨款18,700元（人民幣，下同），再賠償三倍包款 56,100 元。



消息一出，許多內地市民紛紛趕至LV店面和鑑定機構去檢驗包的真假，5月20日LV發聲明指出，LV全球直營店銷售的產品均為正品，已申請再審並訴求糾正原審判決。



據了解，2020年羅小姐跟男友高先生逛街時，在湖南長沙LV專櫃由高先生付款買了一個價值18,700元的包，羅小姐回家後卻一直懷疑這個包是假貨，於是送到中國檢驗認證集團湖南有限公司檢驗，過了半年之久，鑑定機構的檢驗結果出來，意見稱，該包並非LV公司生產。

羅小姐認為該LV專櫃涉嫌欺詐，向當地法院提起訴訟，希望法院判決LV專櫃退還貨款，並賠償三倍，同時支付律師費承擔本案訴訟費用。經法院認定，該店作為銷售者，具有售假欺詐行為，應退還貨款並三倍賠償。

該案件經內地媒體報道後引發熱議，不少長沙市民拿著LV包到羅小姐鑑定的機構進行檢驗，或至LV店內要求驗貨。羅小姐送驗的鑑定機構客服人員表示，這幾天前來送檢的消費者比平時多出不少。客服人員稱，有許多人帶著多個包前來送檢，「都是幾十個，幾十個地往這邊拖。」

該鑑定機構稱，「專業機構的奢侈品鑑定主要從 logo、編碼、金屬、皮革等多方面檢驗，包括內襯、肩帶等細節也都要檢查。」

5月20日，LV發布官方聲明稱堅決否認原告指控，強調已申請再審並訴求糾正原審判決。

聲明中提到，路易威登（LOUIS VUITTON）在此重申，路易威登全球直營店銷售的產品均為正品。路易威登充分尊重中國法院並已主動履行生效判決。然而，路易威登在訴訟中從未認可原告購買 9 個月後要求退款的包袋由路易威登售出。

網民點睇：

專櫃都有假的？我也要去檢驗。

趕緊都去驗貨吧？應該不會只賣一個假的。

會不會是被櫃姐掉包了?

該怎麼斷定拿回來的是當時買的那一個？

