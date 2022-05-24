樂視網除牌｜賈躍亭不服遭處罰兼禁入市場　中證監：維持決定

中國證監會周一（24日）發布消息稱，賈躍亭不服《行政處罰決定書》、《市場禁入決定書》，向中證監申請行政復議。該會受理並審查終結，維持對申請人作出的上述決定。



中證監表示，上述決定書認定樂視網於2007年至2016年財務造假，其報送、披露的申請首次公開募股（IPO）相關文件及2010年至2016年年報存在虛假記載。此外，樂視網未按規定披露關聯交易，未披露為樂視控股等公司提供擔保事項，未如實披露賈某芳、申請人向上市公司履行借款承諾的情況，2016年非公開募股構成欺詐發行。

樂視網於2020年7月，被深交所正式除牌，公司當時發聲明，指收到中證監《行政處罰及市場禁入事先告知書》，當局擬實施的行政處罰對象除公司之外，亦包括前董事長賈躍亭終身禁入證券市場，及2.4億元（人民幣，下同）罰款。

賈躍亭債務處理小組當時向內媒回應，指相關處罰是預先告知晝非最終處罰結果，賈躍亭將積極行使自己權利申請陳述申辯，相信監管機構最終會做出公正、合理的決定；又指即使最終處罰結果如何，他絕不會逃避責任，包括賈躍亭債權人信託不超過10%的比例依然將用於可能的樂視網股民賠償。