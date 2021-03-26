內地首宗｜智能電視開機廣告不可一鍵關閉遭訴訟　法院判樂視整改

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-26 20:30

2019年7月，江蘇省消保委對存在開機廣告且不能一鍵關閉的智能電視品牌企業，進行整改活動，要求企業提供開機廣告的「一鍵關閉」功能，以保障消費者的選擇權。 然而，樂融公司旗下的樂視電視，對開機廣告進行整改後，用戶仍需觀看10秒廣告後才可以「一鍵關閉」。對此，2019年12月12日，江蘇省消保委對樂融公司提起消費民事公益訴訟。 周三（24日），江蘇省高級法院對樂融公司作出終審宣判， 指樂融公司在此後所售智能電視必須設置開機廣告一鍵關閉功能。 值得注意的是，這宗案件是中國第一宗因開機廣告提起的公益訴訟，或將間接影響數十間智能電視機生產企業的利益，也可能會對未來智能電視行業的發展產生引導作用。

2019年12月12日，江蘇省消保委對樂融公司提起消費民事公益訴訟。（網上圖片）

2020年11月，南京市中院對這宗訴訟進行一審宣判，要求樂融公司在判決生效之日起銷售的智能電視須設置開機廣告一鍵關閉功能。但樂融公司對此提出上訴稱，已為用戶提供了可選擇設置全家福、旅遊照片等作為開機視頻或觀看電視廣告的功能，且提供一鍵關閉功能，已經充分保護了消費者的選擇權。

樂融公司又表示，《廣告法》第43條明顯落後於社會生活實際情況，一審法院無視智能電視產業的發展現狀和客觀情況，適用該規定處理對樂融公司過於苛刻，導致利益嚴重失衡，是適用法律錯誤。

據了解，樂視電視原本設置了15秒的開機廣告。在進行整改之後，加入了一鍵關閉功能，但該功能卻是在開機廣告剩餘最後5秒時才會出現，換言之，用戶仍需觀看至少10秒的廣告才可關閉。

江蘇省高級法院對樂融公司作出終審宣判， 指樂融公司在此後所售智能電視必須設置開機廣告一鍵關閉功能。（網上圖片）

對於樂融公司的上訴，江蘇省高級法院表示，樂融公司設置的開機可選擇功能，只賦予了消費者選擇看開機照片、視頻或者開機廣告的權利，並未賦予消費者拒絕觀看的權利，不當限縮了消費者選擇權的範圍。當前消費市場普遍存在低價銷售智能電視並通過播放開機廣告盈利的情況，法院充分尊重企業的經營模式和商業選擇，但是「市場允許的競爭應當是正當和公平的競爭，任何商業營業模式的創新都不能以違反法律規定、扭曲市場競爭、損害消費者和其他經營者合法權益為代價。市場普遍存在的違法現象更不能作為豁免特定經營者法律責任的理由」。

因此，江蘇省高級法院周三（24日）對樂融公司作出終審判決，維持原判。

（新浪科技）