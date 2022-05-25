江蘇常州居民樓疑氣體洩漏爆炸倒塌　1死5傷

昨晚（24日），江蘇常州市一幢兩層半高房屋發生爆炸倒塌，截至今日（25日）凌晨1時許，被困6人全部救出，其中1人經搶救後不治。

經初步排查，事故為當事人使用瓶裝液化氣操作不當，導致氣體洩漏引發爆炸。



事發於昨晚8時45分，常州市武進區湖塘鎮花園新村小區182—183號兩層半居民樓發生爆炸，導致房屋坍塌。網傳圖片顯示，街上滿布碎片，部分房屋倒塌，附近多間商舖也有不同程度受損。

《紅星新聞》報道，爆炸現場附近商戶李先生稱，事發時他正在店內工作，距爆炸點約100米，「有感受到震動，比較明顯，好像是花園街上小吃店發生了爆炸，整個都塌掉了」。他介紹，爆炸店舖對面幾米和周邊也是商舖，大概十幾二十間都受到影響，「目前路被封控，消防也都來了」。

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位於爆炸點對面的一家小吃店和美髮店的工作人員稱，事發一刻正在店內工作，因爆炸波及受傷，目前正在醫院接受治療。離爆炸點約幾百米的飯店工作人員則稱，由於離爆炸點較遠，店內無人受傷，但可看到靠近爆炸點的一些店舖玻璃被震碎。

截至今日凌晨1時47分，6名被困者已全部救出並送院治療。其中，3人輕傷、2人重傷，1人經搶救無效死亡。