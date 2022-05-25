Airbnb在華發展低迷區域總裁空缺8個月　房東慨嘆要重新開始

美國共享住宿平台Airbnb周二（24日）宣布，7月30日起將暫停支持中國境內游房源、體驗及相關預訂，引起關注。

據內媒報道，有Airbnb員工透露，目前公司有數百名中國員工，是否有調整暫時不方便評論，目前其工作和崗位暫時未受影響。報道又指，Airbnb一度被業內質疑因不了解中國內地市場而遭遇水土不服，發展低迷，其區域總裁已空缺8個月，中國內地只佔整體收入1%。另外，有Airbnb的房東選擇退場，亦有人慨嘆要重新開始，如進入其他平台。



據澎湃新聞報道，Airbnb2016年正式進入中國內地市場，但因兩年內連換六任中國業務負責人而被質疑遭遇水土不服，直到2018年9月，原麵包旅行CEO彭韜出任Airbnb中國總裁。之後，公司本土團隊迅速擴張，2018年下半年內地業務預計增長近3倍，2019年首季內地業務（入住人次）增長3倍，App的平均月活躍用戶人數在2019年1月至8日居中國內地民宿短租平台之首。

2020年6月，公司還新設中國首席運營官一職，由原亞太區總法律顧問和亞太業務負責人蕭錦鴻擔任。同年12月，公司在疫情中上市，截至當日收盤，市值達863.05億美元，超過全球市值排名第一的酒店集團萬豪國際集團及國際旅遊公司巨頭繽客。可是，疫情影響下，Airbnb上市後始終未能盈利，彭韜並在2021年9月30日卸任，令中國總裁一職空缺至今。

Airbnb亞太地區的業務佔比下降。（Airbnb官網）

Airbnb中國發布的消息指出，疫情持續反覆打亂了旅遊業原本的發展步伐，也弱化了中國內地境內游業務與出境游業務的協同效應，境內游業務相應地面臨高成本等運營挑戰。同時，疫情以來，Airbnb亞太地區的業務佔比亦下降，年報數據顯示，2021年Airbnb亞太地區住宿和體驗預訂（量）佔比10%，同比下降4%；預訂總額佔比7%，同比下降3%；營業收入佔比7%，同比下降3%。《華爾街日報》曾引述知情人士指出，通常中國內地的住宿和體驗預訂只佔Airbnb整體收入的約1%。

根據，市場研究公司AirDNA的數據，截至4月底，Airbnb在中國（內地）的活躍房源有50多萬套，全球活躍房源則有超過600萬套。而在Airbnb暫停中國內地業務前，中國的房東近兩年來已抱受疫情的影響，為此有房東透露由於不想繼續擔風險，已在今年4月底退租了所有房源。另外，業界人士表示，疫情以來，民宿房東基本會選擇在多個民宿平台同時上線房源。但有房東表示，由於一直主做Airbnb，其房源在平台賬號權重高，排序比較靠前，進入其他平台就是一個重新開始的過程。