IT男入住青島Airbnb揭路由器藏攝像頭　屋主被拘20日罰500元

內地有從事網路安全相關工作的遊客經Airbnb網站訂購山東青島一間民宿時，發現屋內的路由器竟被裝上偷拍鏡頭。 屋主被行政拘留20日及罰款500元人民幣，而Airbnb事後亦永久移除涉事房源。

租客發現路由器中有一張不應該存在的記憶卡。（網上圖片）

網友雲飛今年3月底以約1700元（人民幣，下同）三晚的價格，訂購青島一家民宿，該民宿過去的接待量還不少，而且評價都不錯，房東還是平台認定的「超讚房東」。

到了5月入住的時候，從事網路安全相關工作的雲飛習慣性地檢查周圍環境，他在二樓卧室發現電視機旁邊的路由器，有一個燈看起來跟其它的都不一樣，在比對網絡原圖及資料後，於是拆解路由器，果然發現有記憶咭及偷拍鏡頭，於是馬上報警。

經調查後，警方指涉案屋主今年3月起在房間內安裝了針孔鏡頭，侵犯隱私的違法行為成立。此外，房主未有辦理過旅館業特種行業許可證就出租房間作旅店經營，根據相關規定，兩項行政處罰合併執行，房主被拘留20日並處罰金500元人民幣。而Airbnb則表示，已永久移除該房源，並對客人致歉，也會提供後續賠償，除了全額退款外，亦承諾支付房客後續酒店費用。

從路由器外部可以看到顯示燈有異樣。（網上圖片）

雲飛坦言，自己平時從事網路安全方面的工作，因此平時會很關注信息安全方面的問題，此前，他曾報名參加過一個隱私保護相關的課程，「這個課程很務實，比如教你用逆向思維去尋找攝像頭，我當天除了電視、煙感器、路由器，還檢查了每個能看到床的插座孔、暖氣片、插頭和電源適配器等外露裝置。」

事件引發內地網友熱議。有網友稱這一經歷為「教科書式隱私保護」，也有網友感慨：「偷拍的人遇上剋星了。」