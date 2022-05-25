Airbnb 7月底結束中國房源及體驗服務　途家接手助房東繼續營運

5月24日，住宿出租平台Airbnb宣布，7月30日起將暫停支持中國境內游房源、體驗及相關預訂。

有中國版Airbnb之稱的「途家網」宣布已開通「綠色審核通道」，並即將推出「一鍵上線」等多項服務，幫助Airbnb中國大陸地區的房東在途家平台盡快上線。



5月24日上午11時起，用戶不能在平台預訂7月29日後的大陸地區房源及體驗；7月30日零時起，大陸地區房源和體驗的相關服務將全部暫停；已獲確認7月29日後的入住房源或體驗，平台將自動取消，並提供全額退款、出境游禮金券等。

Airbnb表示，將為平台上的房東和體驗達人免除自今年5月24日至7月29日期間所有境內游訂單的服務費。

途家表示，Airbnb退出中國境內游市場，不少房東將面臨無法接受預訂的影響，特別是對一些新上線、自主經營、依靠單一平台的房東影響最大。為幫助他們平穩過渡，途家安排專人負責與Airbnb的房東溝通，點對點協助其上線的相關事宜。

同時，途家即將推出「一鍵上線」等快速上線功能，並配備專門的民宿運營專家，幫助Airbnb房東繼續深耕中國市場，提供民宿入住體驗。