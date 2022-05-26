李克強突開萬人會：經濟處關鍵時刻　要求穩經濟、保就業民生

中國國務院25日下午召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，總理李克強強調扎實推動各項「穩經濟」政策實施、見效，確保經濟運行在合理區間，並命令各地二季度經濟主要指標，將由國家統計部門分省公佈，多個地方政府隨即表態貫徹執行。



官媒央視報道，李克強在「全國穩住經濟大盤電視電話會議」發表重要談話。

李克強在會議中表示，4月份以來，就業、工業生產、用電貨運等經濟指標明顯走低，困難比2020年疫情嚴重衝擊時還大，發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，做好疫情防控需要財力物力保障，保就業、保民生、防風險都需要發展作支撐。

他強調，當前正處於決定全年經濟走勢的關鍵節點，必須努力推動經濟重回正常軌道，把穩增長放在更加突出位置，著力保市場主體以保就業、保民生，保護中國經濟韌性，努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間。

圖為2022年3月5日，國務院總理李克強在第十三屆全國人大五次會議上發言。（Getty Images）

李克強也提及，各部門在穩經濟上要有更強的緊迫感，確保中央經濟政策舉措上半年基本實施完成。為加大實施力度，國務院確定的33條穩經濟政策措施，5月底前應出盡出，並稱這些年中國堅持不搞大水漫灌，宏觀政策仍有空間，要繼續做好政策儲備。

他說，各地在助企紓困上政策能出盡出，並要對國企、民企、外企一視同仁，堅持用市場化辦法、改革舉措解難題，打通物流和產業鏈堵點，推動復工達產，保障民生，及時把失業保險、低保、救助等資金發放到群眾手中，確保不發生規模性返貧。

18日上午，國務院總理李克強到雲南大學考察。（微博@雲南大學微博協會）

國務院副總理韓正主持會議，副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴，國務委員魏鳳和、王勇、肖捷、趙克志出席，發展改革委、財政部、人民銀行主要負責人發了言。

會議規模超過十萬人

內媒《經濟觀察網》表示，會議規模超過十萬人，基層幹部表示，此前國務院也有電視電話會直達縣一級，但像現在橫向到邊縱向到底，這麼大的陣勢的極為少見。

在2020年2月23日，中共曾召開由約17萬人參加的有史以來規模最大的電視電話會議，從中央到地方縣級政府直接進行總體疫情防控和經濟工作部署。