李克強召開國常會坦承經濟下行壓力加大　推退稅等33項措施穩經濟

新華社昨日（23日）報道稱，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間。



會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。

會議決定，實施6方面33項措施，主要包括：一是財政及相關政策。著力穩市場主體穩就業。在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元（人民幣，下同），全年退減稅總量2.64萬億元。將中小微企業、個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等三項社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳3200億元。將失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業。對中小微企業吸納高校畢業生的，加大擴崗補助等支持。各地要加大小微企業、個體工商戶水電氣費、房租等支持。今年專項債8月底前基本使用到位，支持範圍擴大到新型基礎設施等。國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1萬億元以上。

二是金融政策。將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。對中小微企業和個體工商戶貸款、貨車車貸、暫時遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內延期還本付息；汽車央企發放的900億元商用貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息。將商業匯票承兌期限由1年縮短至6個月。推進平台企業合法合規境內外上市。

三是穩產業鏈供應鏈。優化復工達產政策，完善對「白名單」企業服務。保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費。客貨運司機等在異地核酸檢測，同等享受免費政策。增加1500億元民航應急貸款，支持航空業發行2000億元債券。有序增加國內國際客運航班，制定便利外企人員往來措施。

四是促消費和有效投資。放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。優化審批，新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區改造、地下綜合管廊等項目，引導銀行提供規模性長期貸款。啟動新一輪農村公路建設改造。支持發行3000億元鐵路建設債券。加大以工代賑力度。

五是保能源安全。落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策，加快辦理保供煤礦手續。再開工一批水電煤電等能源項目。

六是保障基本民生。做好失業保障、低保和困難群眾救助等工作。視情及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。

值得注意的是，李克強近日到雲南考察，曾關注貨車司機生存壓力、高校畢業生就業等問題。