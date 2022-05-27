雲南暴雨｜丘北縣4死4失聯　150餘間房屋受損　轉移安置600餘人

5月26日17時至27日6時，雲南省丘北縣出現持續強降雨天氣，丘北縣境內因強降雨引發多起險情。截至27日14時，災害共造成4人死亡4人失聯，其中，失聯人員中含2名搶險救援工作人員，目前當地政府正在全力蒐尋失聯人員。



5月26日17時至27日14時，雲南省東南部部分地區暴雨來襲。受強降雨影響，清水江丘北縣部分江段發生超過保證水位洪水，強降雨造成丘北縣局部發生洪澇災害。

丘北縣城累積降雨量99.9毫米，其中降雨量最高為八道哨157.3毫米、清水江水文站和石葵河壩稿水文站自5月26日23時開始大幅上漲，水位一度漲至峰頂，目前水位已呈緩慢回落態勢。

水利部相關負責人介紹，清水江站27日7時最高水位964.98米，超過保證水位1.48米，相應流量736立方米每秒，超過保證流量381立方米每秒。所謂保證水位是指堤防工程所能保證自身安全運行的水位，又稱最高防洪水位或危害水位。

災害導致丘北全縣12個鄉（鎮）均不同程度受災，目前已造成4人死亡，4人失聯。經初步統計，丘北縣農作物受災10.85萬畝、絕收1.47萬畝；道路橋梁坍塌130餘處；通訊、電力設施嚴重受損，局地通訊中斷，全縣共停電村小組572個2.7萬戶近10萬人；房屋受損150餘間，轉移安置600餘人；共造成丘北縣12個鄉鎮47個村委會377個村小組2.5萬余戶12萬餘人不同程度受災。

針對雲南、廣西兩省（區）部分地區連續降雨，中小河流、山洪災害防御存在較大風險，根據《水利部水旱災害防御應急響應工作規程》，水利部已於27日11時啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，並派出工作組赴雲南指導。