山東曹縣是「宇宙中心」？　建築鑲四個大字惹議後被遮擋

因是山東省最大的淘寶村，以及中國最大的演出服基地，一向平平無奇的曹縣去年5月在網絡一夜爆紅，關於曹縣的話題與影片在網上廣泛傳播，更衍生出「北上廣曹」、「宇宙中心在曹縣」等說法。

時隔一年後，曹縣近日在當地一處建築上掛牌「宇宙中心」，事件引發廣發關注後，有網民發現四個大字已經被進行遮擋，當局回應時還稱會綜合考量如何處置。



據《極目新聞》報道，周三（25日），有網民在抖音發布短視頻，顯示曹縣一處數米高的門牌竟被鑲上「宇宙中心」四個大字。該網民配文指，「曹縣『宇宙中心』正式掛牌上線，嚇得我趕緊捂好自己的戶口本。」

翌日，該網民又發布了一段辦公室場景的短視頻，稱「為了不辜負廣大網友對『宇宙中心』的盛譽，我們這些做垮境木質工藝品出口的人需要更努力了。」

對於「宇宙中心」一事，有網民表示「另一個柱子上不會是『北上廣曹』吧」、「又給幾百年之後的考古界增加了一個不解之謎」、「別人開個玩笑，你卻當真了」。

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短視頻發布者表示，雖然網民對曹縣的調侃和玩笑有些誇張，但是也確實展現了飛速發展的實力現狀，「曹縣『宇宙中心』正好回應了網民關切，別人敢誇，我們敢寫，這個玩笑開得起，接得住。」

不過，事件經過發酵後，「宇宙中心」四個大字被發現已經被遮蓋，曹縣縣委宣傳部回應指，「宇宙中心」只是調侃，正在了解掛牌在何處、誰建的，後續將綜合考量如何處置。