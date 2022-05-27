台灣疫情｜新增94808宗本土病例再多126死　皆創單日新高

台灣中央流行疫情指揮中心今日（27日）宣布，台灣新增94808宗新冠肺炎本土病例，343宗為中重症，並再多126人死亡，三者皆創單日新高。另新增47宗境外輸入個案。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市19363宗，台中市11501宗，高雄市11270宗，桃園市10074宗，台北市9503宗，台南市7376宗，彰化縣4240宗，屏東縣2765宗，新竹縣2716宗，苗栗縣2195宗，新竹市2147宗，基隆市2043宗，宜蘭縣1779宗，花蓮縣1749宗，雲林縣1713宗，南投縣1330宗，嘉義縣1088宗，台東縣932宗，嘉義市651宗，澎湖縣192宗，金門縣147宗，連江縣34宗，相關疫情調查持續進行中。

新增死亡個案為77男49女，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，113宗具慢性病史，52宗無疫苗接種。確診日介於4月30日至5月21日，死亡日期介於5月16日至5月24日。

指揮中心統計，截至目前，台灣累計1735067宗確診，分別為12770宗境外輸入、1722243宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計1784人死亡，其中1769宗為本土。

陳時中就疫情說明。（ETtoday新聞雲）

另一方面昨日（26日），彭博社發布最新全球防疫韌性的月評比，在5月份的53個上榜地區中，台灣僅位列第51名，較前月降低19名，屬該月跌幅最大者。

台灣曾在榜單取得前4名佳績，對於今次倒數第3，指揮中心指揮官陳時中表示，近來台灣疫情較為熱絡，確診人數攀升，排名自然往後，希望這波疫情過後能再往前。他又強調：「疫情起來是每個國家必經之路，在這條路上，醫療藥物兼顧安全經濟，是我們在努力的。」