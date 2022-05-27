人教版數學教科書插畫風波　官媒：編寫設計工作要有強烈責任心

人民教育出版社出版的小學數學教科書，因插畫中人物形象醜陋、歪曲審美而引發廣泛關注，其後多本內地教科書、兒童繪本都被指存在相關或更為嚴重的問題。官媒《人民日報》對此發文評論指，教材承載育人功能，編寫設計工作要有強烈的責任心、使命感。



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「人民日報評論」周五（27日）在微博發文指，教材屬於公共產品，承載育人功能。人們對「美」的理解可以多樣，但教材要在孩子們心中播撒美的種子，不能給孩子們的審美帶來負面影響。更何況，教材插圖不只關係審美培育，更關乎價值養成。健康、陽光的插圖設計，才能引導孩子們形成積極、向上的精神世界、價值追求。

「人民日報評論」又指，教材的編寫與設計更需有強烈的責任心、使命感，牢牢把握正確的政治方向和價值取向。應該正視公眾對相關教材插圖的爭議，舉一反三、全面檢視、總結經驗，進一步健全教材建設工作體系、完善教材製度規範，用心用情、好上加好打造培根鑄魂、啟智增慧的精品教材。

此外，「人民日報」亦在微博發文稱，教材裡有真理，有家國，也有靈魂塑造，哪怕配圖也要契合大眾審美、符合民族氣質。一字一句、一圖一畫都應精益求精。高標準嚴要求，以敬畏之心編寫教材，以精品教材啟智增慧、培根鑄魂。