漂亮姐姐的汗也是鹹鹹的？　內地兒童繪本現舔汗插畫被下架

因插畫中的人物形象極為不妥，內地多本教科書、兒童繪本近日引起話題關注。繼人民出版社出版的數學教科書涉嫌故意醜化中國兒童後，由《東方娃娃》出版的兒童繪本《流汗啦！》又被發現有「舔汗」插畫，雜誌社緊急回應對涉事繪本作出下架處理。



兒童繪本《流汗啦！》中出現「舔汗」插畫。（微博）

周四（26日），網傳江蘇鳳凰少年兒童出版社出版的兒童繪本《流汗啦！》，在向小朋友介紹流汗原因時配了一幅「舔汗」的插畫，插畫中兩名男生共同舔舐一名女生的手臂，並且邊舔邊說「姐姐，你好漂亮，你的汗是什麼味道呢？」、「呃，也是鹹鹹的」。

「舔汗」插畫隨後引起網民熱議，有網民驚呼「畫風一點也不同年」、「很難相信這是給小朋友看的」。亦有網民發現，插畫中兩名男生分別是黑種人和黃種人，女生則是白種人，並因此認為插畫還涉嫌種族歧視。

《流汗啦！》是《東方娃娃》原創繪本系列中的一本科學圖畫書。（東方娃娃出版社）

據了解，《流汗啦！》是由江蘇鳳凰少年兒童出版社出版，是《東方娃娃》原創繪本系列中的一本科學圖畫書，「旨在從孩子的視角來發問和作答，解答人體流汗的相關知識。」繪本作者名為張迅，資料顯示他是一名畫家、在南京藝術學院擔任教師。

繪本作者張迅還曾在一篇《張迅：我的汗流浹背的流汗書》的文章中表示，「繪本」這個概念在他的世界裡一度被推到了最高位置，結構、細節、伏筆、明線、暗線、隱喻等術語，常常被其與朋友們津津樂道。「對於《流汗啦！》我非常謹慎，似乎想把此前學到的那一大堆技巧和概念全部灌注其中，更重要的是對於未來寶寶和它之間的互動充滿了期待。」

《東方娃娃》編輯部稱，已對《流汗啦！》進行下架處理，並組織專家重新審讀。（東方娃娃文創微信公眾號）

引起不斷爭議後，《東方娃娃》編輯部周五（27日）發布說明稱，圖書《流汗啦！》中有一插圖在網絡上引起了討論，編輯部非常重視。現已對這本書進行下架處理，並組織專家重新審讀。