北京疫情｜官方：本輪疫情得到有效控制　8區穩定實現社會面清零

北京市第348場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會周六（28日）下午召開，會上介紹，0時至15時新增12宗本土新冠肺炎病毒感染者，均為隔離觀察人員，無新增社會面篩查感染者；本輪疫情已得到有效控制，8個區已穩定實現社會面清零。



據介紹，4月22日至5月27日24時，平谷區無感染者報告；門頭溝區、懷柔區、延慶區、經開區未報告社會面篩查感染者；順義區、密雲區超過10天未報告社會面篩查感染者；房山區超過7天未報告社會面篩查感染者；朝陽區、通州區、大興區超過3天未報告社會面篩查感染者。北京此輪疫情累計報告1716宗感染，多區超過3天未報告社會面感染者。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，當地已連續6天實現病例數下降，前一日社會面病例實現清零，8個區已穩定實現社會面清零，疫情整體呈下降趨勢，個別區零星病例均在可控範圍，本輪疫情已得到有效控制。

他又指，要繼續保持每日清零的狀態，始終堅持嚴防死守，按照「快、嚴、準、實、細」的要求，防鬆勁、防死角、防反彈，堅決打好疫情防控主動仗，堅決打贏首都疫情阻擊戰、殲滅戰，全力保護人民生命安全和身體健康，統籌做好疫情防控和經濟社會發展。

日前，北京多間大學實施封閉式管理引發學生不滿，其中周二（24日），北京師範大學出現學生聚集抗議，要求是明確、公開、統一返鄉的具體政策等。而徐和建提到，要有序組織在京高校學生返鄉回家工作，在細緻周密做好期末各項安排的前提下，安排學生安全、有序返鄉回家。要遵循「兩點一線」的原則，提前規劃返鄉路線，盡可能簡化行程，並最大限度做好返鄉途中的個人防護。

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