北京疫情｜美團開展「共享用工」計劃　拓寬商家空閒員工收入渠道

北京近期出現新一波新冠疫情，並自5月1日全市實施暫停堂食的社會面防控措施，令餐飲業者只能靠外賣業務作為重要營收來源，部份更面臨空閒員工的安置問題。對此，在政府指導下，近日美團配送面向全市美團外賣商家開展「共享用工」計劃，既助餐飲零售商家開源節流。



計劃目的是為幫助商家拓寬空閒員工收入渠道、留住優秀人才，由商家申請將員工註冊為駐店騎手，優先配送本店外賣訂單，配送服務所得全部歸騎手本人所有。美團配送相關負責人表示，目前計劃已面向北京全市美團外賣商家開展招募，商家如有意向，可聯繫對應的美團業務經理，或撥打商服熱線諮詢。

有逾20年歷史、位於房山區的大鴨梨良鄉店是其中一家響應共享號召的商家，店長申曉峰表示，自堂食暫停，他就帶領員工拓展外賣、到店自提、團餐等業務以彌補營收缺口，可是店內仍有部分空閒員工的收入問題有待解決，加上疫情進一步發展也影響區內的外賣配送運力。於是，在美團業務經理的建議下，他於「五一」假期間讓員工註冊成為駐店騎手，餐廳前廳部經理張志龍和他的同事們就此跨上電動車，成為該店的外賣騎手，毫無經驗的他們並事先接受了美團配送的配送技能培訓及考試。

一開始他們每人每天只能送幾單，但現時已穩定在二三十單，尤其在高峰時間明顯緩解運力緊張的問題，撐起了佔到店裡營收一半的外賣業務。已成為外賣騎手近一個月的張志龍比以往更加忙碌，但他仍非常高興，覺得外賣高峰時不再那麼焦慮，自己每天也能增加兩三百塊額外收入。他強調，自己做餐飲業十幾年了，從沒想過會成為一名外賣騎手，但現在希望通過這種方式，與他們的店共渡難關。

據介紹，自5月起，美團配送增加了3成騎手運力儲備，預計投入600萬到800萬元騎手補貼以保障騎手收入，還開通商戶上線綠色通道，滿足餐飲商戶開展外賣服務的需求，資質審核最快1小時內完成。