疫情｜內地昨增215宗本土個案　北京今起購物商場恢復營業

國家衛健委公布，內地昨日（28日）新增54宗本土確診及161宗無症狀感染者，即共有215宗本土個案，無新增死亡病例。

昨日上海新增29宗本土確診及93宗無症狀感染者，即共有122宗本土個案；北京則合共有21宗本土個案，包括14宗本土確診及7宗無症狀感染者。



國家衛健委又公布，在上海及北京以外，天津新增本土確診7宗，河南2宗，湖北1宗，四川1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海及北京以外，河北新增13宗，吉林10宗，遼寧8宗，河南7宗，新疆7宗，天津4宗，四川4宗，江蘇3宗，浙江2宗，山東2宗，安徽1宗。

28日舉行的北京市疫情防控工作新聞發布會通報，北京已連續6天實現新冠肺炎病例數下降，27日社會面病例實現清零，8個區已穩定實現社會面清零。

北京當局表示，自29日起，分區分級動態實施全市社會面防控措施，包括「除生活或居住在封（管）控區的人員外，連續7日及以上無新增社會面病例的8個區保持正常生產生活秩序」、「房山區、順義區由居家辦公調整為正常上班」、「連續5日無新增社會面病例的朝陽區、通州區適當提高到崗率」、「除封（管）控區外，朝陽、順義、房山等3個區恢復公交、地鐵、出租車等公共交通運營服務」等多項內容，同時保持「暫緩恢復餐飲機構堂食」、「暫緩中小學幼兒園返校」等從嚴從緊措施。

北京當局又指，除封（管）控區內的購物商場外，因疫情暫停營業的購物商場恢復營業；連續7日無新增社會面病例的區，快遞、外賣服務人員可進入小區（村）；門頭溝、平谷、懷柔、密雲、延慶等5個區各類酒店、民宿、農家樂恢復正常接待服務；各類景區、景點、公園堅持「限量、預約、錯峰」，按照50％限流開放；連續7日無新增社會面病例的區，圖書館、博物館、影劇院、美術館、文化館和體育健身等場所按照50％限流開放。