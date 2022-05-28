上海疫情｜松江增1中風險地區　官方指兩種可能致零星社會面感染

上海昨日（27日）新增170宗本土個案，包括確診病例39宗和無症狀感染者131宗。今日（28日），市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹到松江區增1中風險地區、當前中風險地區劃分的標準，以及主要有兩種可能導致零星出現幾名社會面感染者等，並提到60歲及以上人群完成加強針，重症風險可降低九成等。



市衛健委副主任趙丹丹介紹，松江區昨報告1例風險人群發現病例，3名同住人均確診。松江區方松街道濱湖路585弄被列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。

對於當前中風險地區劃分的標準及採取的防控措施，趙丹丹表示，上海疫情中風險地區的劃分是按照國家有關標準，綜合陽性感染者數量、區域分佈、疫情風險等來劃定範圍。原則上，疫情中風險地區以居民小區、自然村、單位等作為最小劃定範圍，可適當擴大至毗鄰風險區域。區域內14天內累計報告不超過10例陽性感染者，或者發生1起聚集性疫情，該區域劃定為疫情中風險地區。

對疫情中風險地區實施14天封閉管理，人員足不出戶，服務上門；落實相應頻次的核酸檢測。根據疫情形勢、防控需求以及陽性感染者相關場所軌蹟等，必要時可採取區域核酸篩查、風險人群排查管控、環境清潔消毒、人員外區轉運隔離、聚集性活動限制、公共場所管控、公共交通限制等防控措施。區域內報告最後一例陽性感染者後，如連續14天無新增陽性感染者，該區域降為疫情低風險地區。

上海部分城市公園已有序恢復開放，圖為在位於閔行區的莘莊梅園外，市民在使用手機掃描公園場所碼。（新華社）

對於近期先後有幾個區社會面出現零星新增陽性感染者，市疾控中心副主任孫曉冬表示主要有2種可能，一方面是這些陽性感染者可能接觸了其他被新冠病毒感染的人；另一方面也可能接觸了被新冠病毒污染的環境或者物品。他又指，當局非常重視零星的新增陽性感染者，會第一時間派員至現場開展流行病學調查和溯源工作，排查和管控密接、次密接，並進行環境的消毒和清潔，如果這些有效措施都能夠落實到位，即便是發生零星的陽性感染者，也是能夠做到防止疫情的反彈。

孫曉冬續介紹到，本輪疫情中的18至59歲的重症病例中，完成新冠疫苗基礎免疫和加強免疫的接種率分別為47%和23%，明顯低於陽性感染者的總體接種水平，與未接種疫苗者相比，在完成基礎免疫或者完成加強免疫的人群中，其感染新冠病毒後發生重症的風險均可降低90%左右。在60歲及以上的重症病例中，新冠疫苗的基礎免疫和加強免疫的接種率分別只有8%和3%，大幅低於18-59歲人群，分析發現，在60歲及以上人群中，完成基礎免疫者感染新冠病毒後發生重症的風險可降低60%以上，如果完成加強免疫，則其感染新冠病毒後發生重症的風險可降低達90%。

另外，松江區新增感染者所在世紀新城小區被劃為中風險地區，目前實施封閉管理，落實「足不出戶、服務上門」防疫要求。松江區副區長顧潔燕表示，為保障居民日常生活、就醫配藥需求，松江區從以下兩方面著手，一是保障居民基本生活物資需求，暫停快遞外賣下，由街道組織生活物資保供，已對接轄區內大中型超市，推出保供物資套餐，涵蓋米、面、油、肉類、蔬菜及日用品等，在線上為居民預定。二是服務居民求醫配藥需求，街道已成立「求醫問藥專班」，組建2個應急就醫小分隊，24小時對接居民求醫配藥需求等。