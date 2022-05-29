北京管控區90後青年胸痛因120拖延急救身亡　4人被處理

北京市31歲男子宋某新，本月中因胸痛致電120求助，後因急救中心及醫院拖延搶救，最終不治。

5月28日，順義區紀委通報，經查，順義區衛健委、區醫院、順義120急救分中心及值班車組醫生需對本次事件負責，分別給予警告處分及開除處理。



5月27日，網傳有青年因凌晨突發疾病，遭120拖延54分鐘後身亡。死者家屬在網上發文稱，宋某新因胸痛致電120求助，為了迎接救護車，女友陪他在街上等候，期間他摔倒在地失去意識；宋某新被送上救護車後，醫護人員沒有施心肺復甦及使用除顫儀搶救，反而稱不確定順義區醫院能否接收患者。

家屬表示，救護車到達區醫院後，救護人員又與地面人員溝通幾分鐘，宋某新才被送入急症室，此時他已沒有了呼吸，經過2個多小時的搶救，最終不幸身亡。家屬認為，若急救中心接到求救電話後第一時間派出救護車，僅需10分鐘就可以到達，且有足夠時間搶救。

宋某新等候救護期間在街上暈倒。（影片截圖）

通報稱，宋某新租住在順義區南彩鎮後俸伯村平安街93號青年公寓，該區當時處於管控狀態。5月11日凌晨3時38分，宋某新因胸痛致電120求助；3分鐘後，順義120急救分中心南彩值班車組（醫生劉某雲、護士張某迎、司機樊某軍）接到緊急救治任務單，劉某雲聯繫對方問詢病情，並告知因他處於疫情防控管控區，前往現場救治的醫護人員需要做二級防護才能進入。

3時46分至57分，劉某雲先後四次撥打區醫院發熱門診電話，總機接通，分機均佔線，其後醫院反饋將要接診新冠陽性病人，無法接診；區婦幼保健院發熱門診則反饋需了解患者病史。宋某新女友反映，男友當時仍有胸痛，微汗，全身乏力，既往體健，否認有過類似病史。區婦幼保健院以對胸痛症狀疑似心臟病的患者救治能力較弱拒診，建議送往其他醫院治療。

4時17分，劉某雲請示順義120急救分中心副主任闞某峰，對方要求車組立即前往救治。4時25分，值班車組出發，7分鐘後到達現場，發現宋某新躺於路邊，救護員立即將他抬上救護車，心電圖檢查結果顯示心電靜止，劉某雲等人立即為他施心肺復甦、心電監護、氣管插管等急救措施，並開通靜脈通路、靜脈注射腎上腺素1毫克。

4時37分，值班車組出發前往區醫院，期間救護員再為宋某新靜脈注射腎上腺素1毫克。9分鐘後，值班車組到達區醫院急診科，將宋某新送入急診隔離搶救室繼續搶救，並再為他靜脈注射腎上腺素1毫克。4時54分，區醫院急診科醫護接手治療，但宋某新始終未恢復意識，無自主心率、無自主呼吸。上午7時24分，宋某新仍未恢復自主心率和自主呼吸，經家屬同意後停止搶救，宣布宋某新臨床死亡，初步診斷為猝死。

宋某新被送到順義區醫院，搶救後不治。 （微博@順義區醫院）

多方面存在問題，四人被處理

通報稱，本次有四方面存在問題。首先，值班車組醫生劉某雲不應把聯繫確定接診醫院作為出車的前提條件，且通過電話詢問主觀認為宋某新比較年輕、自述無既往病史便判定患者病情不危急，同時未對急症患者進行自救指導。

順義120急救分中心負責承擔全區範圍內的緊急救治任務，卻對所屬工作人員的急救業務、處置流程培訓不到位，且出現因醫療質量等問題造成人員死亡時，未按規上報相關情況。順義區醫院作為上級主管單位，對順義120急救分中心管理不到位，且宋某新去世後，醫院未及時向區衛健委報告有關情況，未有效解決家屬合理訴求。

順義區衛健委作為行業主管部門，對順義區醫院急救工作監督管理指導不到位，對事件發生後的善後處置監督不到位。同時，只將本次事件作為普通醫療糾紛處理，未按有關規定將其作為重大事項及時主動向上級報告。

根據調查情況，順義區紀委決定對相關責任人作出處理。順義區委衛生健康工委書記王新兵承擔主要領導責任，給予其黨內警告處分；順義區醫院黨委副書記、院長趙躍華承擔主要領導責任，給予其黨內嚴重警告處分。

順義120急救分中心主任趙雪田承擔主要領導責任，給予其撤銷黨內職務、政務撤職處分，鑑於其無黨內職務，給予其黨內嚴重警告、政務撤職處分；值班車組醫生劉曉雲負有直接責任，順義區衛健委給予其開除處理。