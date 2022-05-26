憂未戴手套逗玩流浪貓釀防疫風險　上海交大博士生被全校通報批評

因在未有佩戴手套的情況下近距離逗玩流浪貓，造成防疫隱患，上海交通大學的一名博士生被校方通報批評，並取消評優資格。



上海交通大學發布通報，對在未有佩戴手套的情況下近距離逗玩流浪貓的學生進行批評。（微博）

周三（25日），上海交通大學發布《上海交通大學（徐匯等校區）關於近期學校疫情防控有關情況的通報》（下稱《通報》），提及當前高校疫情防控形勢依然嚴峻，「但近期巡視仍然發現個別人員無視學校防控規定和要求。」

《通報》指，5月22日下午，該校安泰經濟與管理學院博士研究生孟某在徐匯校區內近距離用小草逗流浪貓，且未佩戴手套，給學校疫情防控帶來風險，影響較為惡劣。特此對孟某進行全校通報批評，取消個人本年度評優資格；個人提交書面檢查，自行承擔隔離產生的一切費用。

上述《通報》周四（26日）在網絡上廣泛流傳，引發網民評論：

「像極了那十年時的『大字報』」。



「想不到這種事情竟然發生在一個高知學府」。



「交大已經墮落到不講科學，只唯命令的地步了」。



「學生和流浪貓狗總要處理一個」。



「建議上海交大下發通知，讓同學們消滅一切飛禽走獸，什麼蟑螂啊、蚊子啊、麻雀啊……注意這一過程中一定要穿防護服去搞，不然還得犯錯，是吧？」。



而針對爭議，上海交大回應指，因疫情期間學校已有十多位學生因招貓逗狗而受傷，封控期間無法正常去醫院處理，疫苗資源也非常緊張。學校早前已就此發布安全提示，並將禁止招貓逗狗寫入防疫「八個嚴禁」，一旦違反作通報批評。

事實上，上海交大曾於4月4日發布《關於進一步加強閔行校區疫情防控管理的通告》，其中明確指出「嚴禁個人投餵、逗玩流浪貓狗等動物，保持安全距離，避免發生抓咬意外。」若有違反相關規定，將按相關校規予以處理。