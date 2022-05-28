有片｜天津大學學生抗議求返鄉喊「打倒官僚主義」　校方同意訴求

內地因疫情許多校園封閉管理，繼北京大學、北京師範大學學生因不滿校方防疫政策和學生無法返鄉，集體抗議後，5月26日晚間，天津大學學生也群聚抗議要求跟校方對話。據網傳的影片顯示，有過百學生聚集喊出「打倒形式主義！打倒官僚主義！」



此外，同樣位於天津的南開大學也傳出有學生抗議校方不讓學生返校。據了解，目前兩個學校都已經回應學生訴求，開放學生返鄉。



近半個月包括北京大學在內的多所北京高校學生抗議校方的抗疫政策，許多學生更要求返鄉，校方也相繼放寬相關政策。5月26日，網傳影片顯示天津有超過百位學生在當晚群聚學校內的北洋廣場抗議，影片可見群聚抗議學生眾多。學生要求和校領導對話，喊出「打倒形式主義、打倒官僚主義」的口號。

另一個網絡流傳的影片則可以看到，一個疑似是老師的女士跟學生提議「要不要各學院選出自己的代表」去跟校方談話，但話一出學生立刻鼓譟表示反對。後來該名女士則問「現在大家的意思是要校領導來和我們所有人一起解決問是嗎?」學生則高喊，「對! 叫校領導來！」



Twitter有網民指出，天津學生抗議後有警車逼近，但消息未經核實。天津大學學生抗議影片段在內地已無法查詢。不過小紅書上有網民分享，在天津大學學生抗議後的隔天，天津校方已經回應學生訴求，開放學生返鄉。

天津南開大學學生也分享，南開大學校方也開放學生返鄉。天津其餘高校包括天津職工大學、天津醫科大學的學生也在網絡平台表示，希望校方能跟進，讓學生早日返鄉。

此前因為北京多所大學學生要求返鄉，近半個月有多起學生示威。5月28日，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，有序組織在京高校學生返鄉回家工作，在周密做好期末各項安排的前提下，安排學生安全、有序返鄉回家。

據了解，天津自1月開始有Omicron疫情以來，一直無法達到真正的清零，近期更升級疫情防控。5月25日宣布天津市中心封區，5月27日晚間更宣布天津市居民要全民核酸檢測，要民眾保持「相對靜止」不隨意外出，27日天津新增7例本土陽性感染。