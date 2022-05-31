溫州醫科大學發生女廁偷拍、猥褻女生事件　兩學生被警方拘留

溫州醫科大學先後發生男學生在女廁偷拍、猥褻女生事件。

今日（31日）凌晨，校方通報稱，兩名涉事的男學生已被警方拘留。



5月29日，有網民爆料稱，溫州醫科大學校內有男子猥褻女生，他在校內曾多次用下體觸碰女性。網傳影片顯示，一名背著書包的男子被多人圍堵，片中有女生表示前者用下體觸碰其他女性；被圍堵的男子矢口否認，並表示有急事要離去，但被多人緊抓衣服不放。

近日，溫州醫科大學亦發生學生入女廁偷拍的事件。網民在微博發文稱，5月24日上午10時許，溫州醫科大學7B五樓一男生在男廁等待，等女生進廁所後尾隨而入，用手機對著廁所下面的門縫拍照。

該網民介紹，當日在女廁發現其所在的隔壁位置，有人拿著寶藍色的手機在廁所門縫拍照，對方拍攝約十幾秒才離開。翻查閉路電視紀錄後，她發現偷拍的男生在另一名女生入廁所前已在男廁等待時機，偷拍後又返回男廁，等她和另一名女生離開後才從男廁出來，「他在作案之前從廁所裏走出來觀察走廊，以確保環境的安全」。

5月26日，校方曾就偷拍事件發布通報稱，該校學生黃某某在女廁偷拍，學校接報後迅速啟動調查，並依據其違紀情節和學校學生違紀處分規定，決定給予其記過處分。

今日凌晨，校方就上述事件發布通報稱，5月24日，該校學生黃某某進入女廁偷拍，被公安機關處以5天行政拘留，黃某某已退學。5月29日，該校學生申某某猥褻女生，被公安機關處以12天行政拘留，學校將依法依規嚴肅處理。