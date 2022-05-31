兩次未測核酸拘10日兼罰5百　吉林四平新規遭網民反諷：建議槍斃

內地多個城市已相繼展開核酸檢測常態化工作，吉林四平今日（31日）發布通告指，若居民連續兩次未參加核酸檢測，將被依法行拘10日，並處罰款500元（人民幣，下同）。



吉林四平指，若居民連續兩次未參加核酸檢測，將被依法行拘10日，並處罰款5000元人民幣。（四平發布微信公眾號）

四平市疫情防控指揮部發布通告指，為鞏固來之不易的疫情防控成果，當地將於本周四（6月2日）上午6時至下午5時開展城區居民核酸檢測，居民若有特殊情況要向社區報備，並在規定時間內補檢。

通告表示，對無故不參加本輪核酸檢測的人員，將依據《中華人民共和國傳染病防治法》和《治安管理處罰法》，採取相應處罰措施。包括當地健康碼「吉祥碼」賦「黃碼」，並限制出入小區和公共場所，補檢費用自理並由公安部門進行訓誡。

通告強調，居民若兩次以上未參加核酸檢測，將依法行政拘留10天，並處罰款500元，納入失信人員名單，在媒體上進行公開曝光。機關企事業單位幹部職工若無故未參加本輪核酸檢測的，經核實將被給予相應的黨紀政紀處分。

吉林四平又指，機關企事業單位幹部職工若無故未參加本輪核酸檢測的，經核實將被給予相應的黨紀政紀處分。圖為四平火車站。（百度百科）

通告又稱，對無故不參加本輪核酸檢測的沿街商舖從業人員，除上述措施外，對其經營場所一律關停；對違反疫情防控規定，引起疫情傳播造成擴散的，依法追究刑事責任。

相關通告發布後登上微博熱搜並引起大量網民不滿：

「真行！這是給境外勢力遞火箭炮啊」。



「感覺還行不是兩次以上未測核酸就槍斃」。



「這地方管理能力很棒，我以後萬一路過這座城市要繞著點走」。



「難怪東北都沒人了，就這管理水平，哪個年輕人不想跑？」。



「這就是西方長期拿renquan（人權）做文章又屢試不爽的原因」。

