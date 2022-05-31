飛蟻來襲｜上海遭白蟻侵佔　疫情導致錯過最佳蚊蠅控制時期？

周日（29日）晚起，不少上海市民反映飛蟻來襲，無論是在家抑或辦公室，只要一開燈，飛蟻就會蜂擁而至。

對於突然出現大量飛蟻一事，有專家解釋，每年4月至7月都是上海白蟻的高發期，降雨後的氣溫和濕度更適合白蟻飛行。惟上海市物業管理事務中心副主任張炳軍承認，今年白蟻滅治工作的確受到疫情影響，錯過了早春最佳蚊蠅控制時期。



上海市物業管理事務中心表示，今年的白蟻數量和往年持平，目前尚處於可控範圍。由於白蟻與「四害」（老鼠、蟑螂、蒼蠅、蚊）不同，對人體無害，更不會傳播疾病，居民無須恐慌。

中心主任樊好介紹，截至5月20日，上海市房屋白蟻滅蟻量為2440戶，比去年同期的2873戶下降了15.07%；12345等熱線共接到白蟻防治諮詢投訴電話1321個，與去年同期的1193個相比上升了10.73%。從區域來看，主要集中在黃浦、徐匯、長寧、靜安和普陀。

據了解，上海各區共有54家白蟻防治企業承擔滅治工作，但受疫情影響，許多專業防治人員仍處於封控狀態。張炳軍表示，今年白蟻滅治工作開展的確受到疫情影響，全市54家企業會爭取加快復工進度，盡力讓更多員工返崗。

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5月28日，上海啟動為期3天的「萬名消殺人員蚊蠅高峰壓制行動」，重點對因封控長時間未落實病媒生物防制措施的場所開展巡查，做好蚊蠅高密度區域控制。

上海市疾病預防控制中心病媒生物防制科主任醫師冷培恩稱，上海以往每年3月進行蚊蠅監測、4月開展早春蚊蠅控制、5月進行雨水井投藥。今年受疫情封控影響，蚊蠅監測工作暫停，環境清潔、病媒防制及投藥相關工作人員無法正常工作，錯過早春最佳蚊蠅控制時期，病媒控制難度大於往年。進入常態化疫情防控階段後，必須加大蚊蠅等病媒防制力度。

上海市愛衛辦介紹，上海各街鎮有逾2400名病媒生物防制專業人員，由於封控和疫情防控需要，社區公共環境病媒生物日常防制工作無法開展，消殺專業人員都要協助社區環境消毒。隨著疫情趨穩，截至目前，病媒生物防制專業人員返崗率為57%，預計月底將達到65%。