國產AG600鯤龍全狀態新構型滅火機　今珠海首飛成功

中國自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」全狀態新構型滅火機，今日（31日）在廣東珠海首飛成功。



《環球時報》報道，上午10時55分，由機長陳明、副駕駛孫康寧、空中機械師張雷和監控觀察員焦連躍組成的首飛機組，駕駛AG600「鯤龍」從珠海金灣機場滑行起飛，完成等速爬升、平飛減速、松桿飛行、模擬進場復飛等試飛任務，在空中飛行20分鐘後降落，飛機狀態良好，操縱系統正常，各系統運行穩定。

AG600「鯤龍」是首次按照民用適航標準研製的大型特種飛機，與運20大型運輸機、C919大型客機並稱的三型國產大飛機之一，其最大起飛重量60噸，最大載水量12噸。

國產AG600「鯤龍」在廣東珠海首飛成功。（環球時報）

本次首飛的AG600「鯤龍」設置增壓艙，採用電傳飛控和綜合航電，配置全任務系統，相比技術驗證機具有更高安全性、更大投水量、更遠航程、更優秀的平台系列化發展能力。

在工程化驗證階段，AG600「鯤龍」技術驗證機相繼實現陸上、水上、海上首飛，關鍵性能試驗試飛和汲投水滅火功能驗證試飛；在實用化應用階段，主要是開展全狀態新構型滅火機、救援機研製和適航取證。

AG600「鯤龍」計劃於2023年具備執行滅火任務能力並投入實戰應用，2024年滅火機取得中國民航適航證並交付用戶使用，2025年救援機取得中國民航適航證並交付用戶使用。