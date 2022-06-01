疫情｜內地昨增68宗本土個案　上海解封全市防範區居民可自由出入

國家衛健委公布，內地昨日（5月31日）新增68宗新冠肺炎本土個案，包括22宗本地個案及46宗本土無症狀感染者。

今日（6月1日）起，上海市實行常態化分級分類管理，全面恢復全市正常生產生活秩序階段。



消息指，內地昨日新增35宗確診病例，其中22宗為本地個案，分別為北京14宗，上海5宗，河南2宗，河北1宗；13宗境外輸入病例，分別為福建4宗，廣東、廣西、四川各2宗，上海、重慶、雲南各1宗。

同日，內地新增96宗無症狀感染者，其中46宗本土，包括上海10宗，河北8宗，吉林、山東各7宗，遼寧4宗，四川3宗，北京、安徽、江西、河南、廣西、雲南、新疆各1宗；其餘50宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例2296宗，死亡病例5226宗，累計報告確診病例224134宗。

上海恢復正常生產生活秩序

今日起，上海市實行常態化分級分類管理，全面恢復全市正常生產生活秩序階段。上海市副市長宗明表示，若民眾目前仍處於封控區，需繼續實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，若封控區7天無新增陽性感染者，就會降為管控區，連續3天無新增陽性感染者就降為防範區。

除了中高風險地區和封控區、管控區外，上海市住宅小區恢復出入，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入。

上海市公共交通按照「全網恢復、動態調整」的要求安全有序恢復運行，私家車可在全市範圍內常態通行；上海軌道交通和地面公交線路全網絡恢復基本運行，首末班車及運營時間恢復常態。上海虹橋和浦東兩大機場將著手逐步增加國內航班，適當提升國際航班客座率。