内媒公布2022城市排行榜　上海竟超越北京成「上北廣深」？

内地一線大城最新排名出爐，一向位居龍頭寶座的北京，遭上海超越，據内媒《第一財經》1日發布《2022城市商業魅力排行榜》顯示，2022年「一線城市」排名變為上北廣深，上海跑贏北京。同時公布的15座「新一線城市」，排名第一是成都，重慶則首超杭州，排名第二，合肥重回「新一線」，瀋陽則首次退圈。



值得注意的是，《2022城市商業魅力排行榜》各項指標主要採用的是2021年全年或截至2022年年初的數據。該排行榜自2013年開始發布，至今已是第八年評榜。

《2022城市商業魅力排行榜》顯示，2022年一線城市排名變為上北廣深，上海跑贏北京。（Getty Images）

相較於單純使用城市的生產總額（GDP）來進行城市發展排名，第一財經旗下「新一線城市研究所」除整合常規GDP、人口規模、產業結構外，同時採用170個主流消費品牌的商業門店數據、17家各領域頭部互聯網公司的用戶行為數據和數據機構的城市大數據，比如利用餓了嗎外賣數據、淘寶直播數據、燈塔電影專業版數據等來進行綜合評估。

再參考上述數據，依照商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、生活方式多樣性與未來可塑性等幾個維度，且依序給予不同權重來評估337座地級及以上城市發展情況，進行排名。

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一線城市依舊是北上廣深，四大天王地位仍不可動搖，只是座次變為上北廣深。而新一線城市是指未來最有可能躋身一線城市之列，今年入列15座新一線城市的依次為成都、重慶、杭州、西安、武漢、蘇州、鄭州、南京、天津、長沙、東莞、寧波、佛山、合肥和青島。

與去年相比，合肥重回「新一線」之列。今年的新一線城市中沒有東北城市。瀋陽則首次離開了這個名單。其他新一線城市中，重慶超過杭州，排名新一線第二；武漢、寧波各升一名；鄭州、合肥上升兩名。15座新一線城市的名單逐步趨於穩定。

一線城市依舊是北上廣深，四大天王地位仍不可動搖，只是座次變為上北廣深。（Getty Images）

在未來可塑性上，以高新技術企業、科技型中小企業、上市公司和優秀創業公司來計算的話，新一線和二線城市的優質本土公司數量佔到內地的52%。而深圳在該維度上領跑全國；蘇州超越北京，南京也全面超過廣州；二線城市中，無錫快速完成了由「製造」向「智造」的轉變，躋身新興產業發展的第一梯隊。