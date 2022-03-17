發改委提議：300萬人口以下城市　2022年全面取消落户限制

3月17日，國家發展改革委對外發布《2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》，提到城區常住人口300萬以下城市落實全面取消落户限制政策。在健全城市群一體化發展機制方面則提到，要積極推進京津冀協同發展，有序推進粵港澳大灣區建設，提升長三角一體化發展水平。



內地為進一步推動城市化，放寬戶籍制度。國家發改委網站指出，持續深化户籍制度改革中提到，各類城市要根據資源環境承載能力和經濟社會發展實際需求，暢通在本地穩定就業生活的農業轉移人口舉家進城落户渠道。城區常住人口300萬以下城市落實全面取消落户限制政策。

目前中國人口300萬以上的城市有30個，而包括甘肅蘭州、內蒙古呼和浩特、浙江溫州、廣東佛山、珠海等城市人數則都在300萬以下。

發改委指出，實行積分落户政策的城市須確保社保繳納年限和居住年限分數佔主要比例。鼓勵人口集中流入城市區分中心城區和新區郊區等區域，制定差異化落户政策。推動具備條件的都市圈和城市群內户籍准入年限同城化累計互認。

在內地戶口不但與就業有關，還牽涉到諸多的公共福利，因此不少人都渴望得到大城市的戶口。 (中新社)

在健全城市群一體化發展機制方面，積極推進京津冀協同發展，有序推進粵港澳大灣區建設，提升長三角一體化發展水平。制定出台成渝地區雙城經濟圈建設年度工作要點，推進一批重大項目和重大平台建設，開展經濟區和行政區適度分離改革。

要促進超大特大城市優化發展，要疏解非核心功能，開展城市風險評估。中心城區人口密度高且人口持續流入的超大特大城市要有序實施功能疏解。

以人口淨流入的大城市為重點，擴大保障性租賃住房供給。保障性租賃住房主要利用農村集體經營性建設用地、企事業單位自有閒置土地、產業園區配套用地和存量閒置房屋建設，適當利用新供應國有建設用地建設。提高住宅用地中保障性租賃住房用地比例。

此外，將有序推進城市更新。加快改造城鎮老舊小區，有條件的加裝電梯，力爭改善840萬户居民基本居住條件。更多采用市場化方式推進大城市老舊廠區改造。因地制宜改造一批大型老舊街區和城中村。注重修繕改造既有建築，防止大拆大建。