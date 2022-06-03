深圳原市長陳如桂受查　消息人士：涉深房理、恒大、銀行三大因素

周三（1日）早上，中央紀委國家監委網站發布消息，廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。59歲的陳如桂一年前卸任深圳市長一職，為繼許宗衡之後，又一名曾任深圳市長的落馬高官。據《香港01》從金融系統人士處獲悉，陳如桂受查一事主要有深房理、恒大違規上槓桿、深圳銀行系統違規放貸三方面因素，涉及巨大腐敗以及造成巨大的金融風險。



2021年4月初，網民公開舉報「深房理」違法違規炒房，引發社會廣泛關注。深房理在新浪微博上認證為「房產專家」，其微博賬號關注量達146萬人，會員逾3000人。歷時約4個月後，深房理案取得重大進展，其涉嫌房產眾籌和代持、違規套取信貸資金進入房地產市場、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國家機關公文、非法集資等多項違法違規問題。此外，部分中介涉嫌為深房理違法炒房提供便利。

消息指出，對炒房模式團夥的放縱，在政府負責制下，陳如桂是負有主要責任的；在陳擔任市長的最後兩年，單違規利用高房價掏出來的銀行貸款就至少有3000億元（人民幣．下同）。深房理把房地產變成了一個純粹高槓桿的金融產品，就已經踩在監管層的紅線上，監管層對此有一個定性，即互聯網大數據與高利貸集資放貸加槓桿。值得留意的還有，深房理的模式，給國外資本提供了一條資金轉移的秘密通道。

2017年8月22日，深圳市第六屆人民代表大會第四次會議召開，選舉陳如桂為深圳市人民政府市長。 （資料圖片）

第二個方面是恒大，其用了大量的資金去擴張文旅、健康板塊、汽車板塊，而陳如桂在幕後深度參與了恒大在深圳的城市更新項目。2017年，陳如桂自2003年擔任廣州市建委主任起便開始監管的恒大集團總部從廣州搬到深圳，當年，恒大負債不過5000億，賑上現金3000億，可現在光表內債務就高達2萬億。2016年，恒大在深圳僅有20個項目，到2021年光在深圳的舊改項目就有61個；恒大新批的40個價值上萬億舊改項目，都需要時任市長的陳如桂點頭。

2017年4月，銀監會對安邦、華信、明天、海航、萬達、羅森內里調查、停貸去槓桿，還有5個和明天集團一樣規模模式的超級金融風險財團被供出，開啟降槓桿浪潮，結果4年來恒大光表內債務就膨脹了四倍。消息指出，作為恒大總部所在地的市長，陳如桂對此要負的監管調控責任，無論如何都是逃不過去的，皆因給了恒大的舊改項目都被用於向金融機構融資擴張槓桿了。

第三個方面是深圳銀行系統，在建設銀行深圳分行原行長田惠宇，王業以及國開行廣東省分行原行長吳德禮等多名銀行界人士落馬後，作為對深圳金融槓桿泡沫擴張的主要責任人，陳如桂被追責是自然而然的結果。消息指，深諳房地產規律的陳如桂放縱腐敗，收買人心，有自己的小圈子和勢力範圍，不論是恒大還是深房理，都說明了深圳銀行系統的弊病，騙取銀行貸款都可以做到，而且深圳還有不少多套房產甚至有強融資炒房實力的官員，既得利益集團不容小覷。

深圳繁榮背後，其實是房地產泡沫化。（VCG）

在2021年第一季度金融統計數據新聞發布會上，央行負責人在回應經營貸流入房地產市場相關問題時曾表示，個別城市在一定範圍組織了監管檢查，初步摸清了典型案例的典型做法和關鍵的違法環節。這裡的「個別城市」，意指深圳的意味明顯。數據顯示，深圳當地房價在2020年上半年累計上漲11.35%，同期上海累計上漲4.72%，北京累計上漲2.81%，廣州累計上漲0.23%。而據貝殼找房、中原地產的公開數據，2020年深圳10個行政區，二手房價格平均漲了22%。

表面上，2018至2020這幾年，深圳在GDP數據上還是風光無限，2018年還超越香港成為大灣區龍頭，新聞亦習慣用諸如「在高新科技創新不斷推動下高速增長的深圳」的表述。然而，這幾年恰恰是深圳房地產槓桿最兇猛的幾年，繁榮背後，其實是房地產泡沫化，「銀行批貸都給到了地產，如何支持製造業？」

值得一提的是，陳如桂曾短暫在中山任職，其2016年9月任中山市委書記、人大常委會黨組書記，2017年1月當選中山市人大常委會主任，可不到一年的時間，中山房價大漲，部份地區漲幅超過50%。消息指，這讓中山經濟結構失衡，房地產佔比超過製造業，從此中山製造業元氣大傷。