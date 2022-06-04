疫情｜增76宗本土個案　連續四日低於百宗　防疫不誤農耕麥收順利

國家衛健委公布，內地昨日（2日）新增76宗新冠肺炎本土個案，包括21宗確診病例及55宗無症狀感染者，無新增死亡病例。



新增本土確診病例有21宗，內蒙古11宗，上海7宗，北京6宗；本土無症狀感染者有55宗，主要集中在遼寧有26宗，上海9宗，內蒙古5宗，其餘來自河南、四川、廣西北京等例。另全國新增25宗境外輸入病例及70宗境外輸入無症狀感染者。

截至6月3日，內地現有確診病例1614例（其中重症病例73例），累計治癒出院病例217414例，累計死亡病例5226例。



農業農村部、國家衛生健康委此前發布《統籌新冠肺炎疫情防控和春季農業生產工作導則》，提出不得「一刀切」和層層加碼，嚴禁以防疫為由擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地。

據《農民日報》報道，截至6月3日17時，全國已收獲冬小麥1.21億畝，進度過四成，比去年同期快13個百分點，麥收進展總體順利。近期，農業農村部牽頭成立了跨部門的小麥機收工作專班，並派出 9 個工作組，分赴相關小麥主產省下沉一線開展小麥機收專項指導，盼第一時間協調幫助解決麥收困難。

6月3日，河南省駐馬店市西平縣老王坡高標准農田裡的小麥正在收割。截至當日17時，作為中國小麥生產大省的河南已收獲小麥4971萬畝，約佔全省種植面積的58.5%。(中新社)

內地網絡流傳疑似村民收麥與村幹部因為核酸證明起爭執等視頻，農業農村部相關司局負責人表示，農業農村部要求相關省份認真核查，「有什麼問題解決什麼問題」。並要求各小麥主產省進一步優化細化農機手核酸檢測等各項管理服務措施，保障麥收人員和機具暢通無阻，農機配件運輸配送高效有序。