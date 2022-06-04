六四33｜陸委會籲北京當局正視歷史　國台辦：每逢此時大放厥詞

今日是「六四事件」33周年，台灣陸委會3日發表的聲明，呼籲北京當局真誠面對「六四事件」歷史真相，啟動政治改革、落實民主治理及公民社會參與。國台辦回應則指出，民進黨當局每逢此時都會跳出來大放厥詞，煽動兩岸對立，破壞兩岸關係，為謀獨挑釁張目。



陸委會3日發表聲明指出，六四事件的歷史教訓是當前大陸政府必須面對正視的課題。聲明提到，1989年中國共產黨以武力鎮壓要求政治改革的學生與群眾，迄未反思錯誤，仍持續監控、打壓言論自由及侵犯人權，對此表達高度遺憾。

陸委會呼籲，北京當局真誠面對六四事件歷史真相，啟動政治改革、落實民主治理及公民社會參與，才能對內提升人民福祉、對外改善國際形象。

國台辦發言人馬曉光回應稱，民進黨當局每逢此時都會跳出來大放厥詞，信口雌黃，借誣蔑攻擊大陸，煽動兩岸對立，破壞兩岸關係，為謀獨挑釁張目。

國台辦發言人馬曉光。（影片截圖）

馬曉光指出，「我們正告民進黨當局，拿所謂民主自由作幌子，編織謊言，導演政治鬧劇，掩蓋不了分裂國家、出賣民族利益的險惡用心」他稱，這更阻撓不了國家統一、民族復興的歷史進程。

今（4）日民進黨也發布新聞稿指出，33年前的今日，無數中國人民不畏極權壓迫及生命威脅，奮不顧身追求民主、自由，「如此勇敢無懼的精神，至今仍熠熠生輝令人感佩」。

民進黨指出，遺憾的是，中共當局仍持續遮掩歷史真相，將「八九」、「六四」形塑成「不能說的禁語」。持續實行諸多對人權構成嚴重威脅的法律，並通過各種方式打壓民運人士、擴大對人民的監控。更不用說對於西藏、新疆、香港等地區變本加厲的人權迫害作為，已經受到國際高度關注。

新聞稿稱，唯有中國開始重視人權、走出專制，才是中國得以正常化發展的關鍵，也才是區域和平穩定的基石，民進黨呼籲中共當局應真誠面對歷史的錯誤，深切反省並積極回應外界對其民主改革與人權保障的訴求，勿繼續與民主自由等普世價值背道而馳，才是中國人民乃至區域安定之福。