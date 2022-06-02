六四33｜天安門母親張先玲：維園燭光心中閃　今年再兩難屬離世

本周六是「六四事件」33周年，現年85歲的「天安門母親」發起人張先玲，一如往年發表「六四」證詞。她提到過去30多年，每到「六四」，很多有良知的人都從世界各地來到香港，與港人採用和平、理性、非暴力的方式遊行，參加維園燭光晚會。現在晚會雖不能舉行，但維園燭光不滅，「在全世界正義人們的心中閃亮！」

張先玲稱，燭光照亮他們為親人追尋公正、伸張正義的路程，「天安門母親」將一如既往踐行理念：說出真相、拒絕遺忘、呼喚良知、尋求正義。



張先玲。（天安門母親）

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「天安門母親」也發表祭文，提到遇難者家屬已有64人相繼離世，這一年又多了兩位難屬離世，年齡最大的難屬劉乾，今年4月下旬去世，終年97歲。祭文強調依法追究當年的屠城責任是他們的合法權益，33年來一直以和平、理性方式提出「真相、賠償、問責」三項訴求，要求通過法律程序與政府對話，解決「六四慘案」相關問題，「將繼續堅定地走下去！」



張先玲表示，「六四」是執政黨的「國家刑事犯罪」，「天安門母親」促請政府與他們對話，通過法律程序解決，並要求當局公布真相和死難者名單，依法道歉、賠償，逐步查清並追究刑事責任，「只有這樣才能防止類似的慘案在這個國家再次發生！」