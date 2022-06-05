神舟十四號｜載人飛船成功發射　3名太空人依次進入天和核心艙

撰文：許祺安
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據中國載人航天工程辦公室，今日（5日）上午10時44分，搭載神舟十四號載人飛船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。
傍晚5時42分，神舟十四號成功與太空站組合體完成交會對接，整個對接過程歷時約7小時。
晚上8時50分，太空人陳冬開啟天和核心艙艙門，與劉洋、蔡旭哲依次全部進入天和核心艙。

中國載人航天工程辦公室表示，這是中國載人航天工程立項實施以來的第23次飛行任務，也是空間站階段的第3次載人飛行任務。飛船入軌後，將按照預定程序，與空間站組合體進行自主快速交會對接。後續，航天員將進駐天和核心艙，開啟為期6個月的在軌駐留，開展空間站平台維護與照料、機械臂操作、出艙活動、艙段轉移等工作以及空間科學實驗、技術試驗。

辦公室指出，目前，空間站組合體已進入對接軌道，狀態良好，滿足與神舟十四號交會對接的任務要求和航天員進駐條件。

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航天員乘組的出征儀式，早上在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。中國載人航天工程總指揮、空間站階段飛行任務總指揮長李尚福下達命令，陳冬、劉洋、蔡旭哲3名太空人領命出征，即將開啟為期6個月的飛行任務。

3人之後乘專車前往發射場，再到發射塔架9層平台，目前已經進入返回艙內準備升空，三人不時翻閱飛行手冊。

是次飛行其中一項任務，將全面完成以天和核心艙、問天和夢天實驗艙為基本構型的天宮太空站建造，建成國家太空實驗室。

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