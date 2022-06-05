D2809動車脫軌｜西南交大發文悼殉職司機：在危急時刻果斷停車

6月5日，西南交通大學發悼文《沉痛悼念D2809殉職司機楊勇同志》，悼念D2809次列車的46歲殉職司機楊勇。悼文表示聽聞他殉職的消息，學校倍感悲痛。



内地媒體《紅星新聞》報道，西南交通大學表示，楊勇曾為西南交通大學網絡教育鐵道機車車輛專業2009級專科學生，並曾參加中國國家鐵路集團有限公司在西南交通大學舉辦的第197、198期動車組司機資格性理論培訓班。楊勇在校以優異的成績通過資格性考試，給任課老師留下了深刻的印象。

悼文提到，貴陽機務段動車司機楊勇值乘的D2809次列車當天，行駛至榕江站進站前的月寨隧道內，發現線路異常，5秒鐘內採取了緊急制動措施，列車撞上突發坍塌侵入線路的泥石流，滑行900多米後在榕江站脫軌。

悼文稱，楊勇光榮殉職，在危急時刻果斷停車，撂下了生命中的最後一把閘，保障了車上旅客的安全。

悼文指，他為西南交通大學網絡教育鐵道機車車輛專業2009級專科學生，並作為成都局貴陽機務段選派的學員領隊、學員的優秀代表，協助交大教師做好了班級的管理工作。通過刻苦努力，他以優異的成績通過資格性考試，取得了駕駛資格，給教師們留下了深刻的印象。

據官方媒體《央視》報道，6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫軌，經車載資料分析，司機當機立斷，在5秒內緊急制動挽救百餘人命。報道指，動車事故造成1名司機死亡、1名列車員與名8旅客受傷，目前受傷人員無生命危險。

對於司機的盡責，許多網民留言表示應該追封他為烈士。網民哀傷表示，「保全了一車人，卻沒能保全自己」、「如果司機沒有採取任何措施，列車可能會衝出隧道和車站間的橋梁墮河，司機是英雄」。網民也要求，希望政府可以給司機家人合理的補償和妥善的安置。

中國應急管理部曝光現場救援畫面：