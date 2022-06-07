内地禁為未成年人紋身　誘導紋身內容不得出版　網民：岳飛怎麼辦

國務院周一（5日）發布《未成年人紋身治理工作辦法》表示，任何企業、組織和個人不得為未成年人紋身，報刊、電影及電視節目等也不得含有誘導未成年人紋身的內容，印發日起開始執行。



國務院未成年人保護工作領導小組辦公室表示，為保護未成年人身心健康，並報中央領導同意，印發「未成年人紋身治理工作辦法」禁止為未成年人紋身，或誘導未成年人紋身，包括任何企業、組織和個人不得向未成年人提供紋身服務，不得脅迫、引誘、教唆未成年人紋身。

「辦法」列明，任何企業、組織和個人出版、發布、傳播的圖書、報刊、電影、廣播電視節目、舞台藝術作品、電子出版物或網路訊息等，不得含有誘導未成年人紋身的內容；不得刊登、播放、張貼或者散發含有誘導未成年人紋身、危害未成年人身心健康內容的廣告；不得在學校、幼兒園播放、張貼或散發紋身商業廣告。

「辦法」要求，紋身服務提供者應在顯著位置，標明不向未成年人提供紋身服務。對難以判斷是否是未成年人，應當要求其出示身份證件。

「辦法」要求，各部門嚴格執行，包括公安機關應依法調查處理因脅迫、引誘、教唆未成年人紋身引發的涉嫌犯罪案件；法院對向未成年人提供紋身服務應依法審理。

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在「辦法」發表後，《央視》5月27日也報道不建議未成年人紋身的原因。報道指，紋身的過程中，色素、色料通過針刺的方式被帶到皮膚真皮層，打破皮膚的防線，容易導致各種病原微生物感染。如果大面積紋身，有毒物質接觸太多，甚至可能誘發皮膚腫瘤。調查發現，紋身過程漫長，數小時內高頻針對皮膚持續刺激，對免疫力本身也是一個重大的考驗。未成年人免疫系統發育不夠成熟，紋身時更容易受到侵害，風險加倍。

山東大學齊魯醫院兒科教授王玉瑋表示，紋身容易對青少年的身體造成不利影響。紋身用針尖在人體上刺、紋，對人體皮膚細胞、神經細胞是一種破壞，容易招致細菌感染，如癤、癰、丹毒、膿皰瘡等。如果創傷面積大、細菌毒力強，甚或在血液中生長繁殖，還會患敗血症而危及生命。紋身專用的刺青顏料含鉛、鉻等重金屬及其它化合物，對人的身體有潛在危害，是誘發皮膚癌的因素之一。

不過也有意見認為，紋身在內地所遭受的污名化不少，政府不應該以「辦法」限制個人紋身的權利和自由，而是應該尊重個人的身體自主權。

微博粉絲164萬的「數知實驗室」表示，中國潛規則上一直對紋身非常嚴厲，電視上經常不許紋身出鏡或者馬賽克掉。紋身人士在體制內就業也存在歧視，紋身彷彿「吸毒嫖娼」近似一種違法犯罪前科，限制個人紋身沒有必要。

「紋身其實從五千年之前就成為了中華傳統文化的一部分，如果中國古代紋身不能參軍當官的話，岳母刺字就會導致岳飛不能考公（務員）了」他説。