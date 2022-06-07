深圳女與人爭車位自稱丈夫為「國企書記」　官方稱兩人非夫妻關係

近日，深圳寶能城市公館小區停車場內一名女子因車位問題與他人起爭執，並自稱丈夫是某國企書記，還放話「開50台賓利」堵佔車位，影片廣為流傳，引發關注。

事件中的「國企書記」為深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記，兼任監事會主席張曉中，據深圳市國資委今日（7日）通報，張曉中於2017年離異後未再進行婚姻登記。



據早前報道，網傳現場影片顯示，在一處地下停車場，一名女子情緒激動，與他人激烈爭吵。女子稱，自己有該車位的買賣合同，「這個車位誰敢說是他的？如果對方再不挪車，就要用賓利堵住車位一個月」。隨後，該女子還稱，「50台賓利，一個月不用，就堵在這裏」。女子還在疑似是警察面前毆打他人。在影片內，該女子更自稱丈夫是某國企書記。

官方「深圳發布」發文指，在6月4日，寶能城市公館公寓女業主張某某與住宅男業主龐某某因車位使用發生糾紛，龐男認為自己停在公共車位上，但張女認為該車位是開發商贈與自己的固定車位，雙方產生爭執。

女車主駕駛的賓利車。（微博＠肥唐說）

「深圳發布」又指，寶能城市公館商品房住宅業主、公寓業主和開發商、物業公司長期存在停車位使用權糾紛，並曾引發司法訴訟。針對事件中暴露的停車位使用權糾紛問題，目前香蜜湖街道辦正在會同政法、規劃、住建、司法等部門，督促寶能地產、物業公司繼續優化方案，與業主進行充分溝通協調，推進化解糾紛。

深圳市國資委：兩人非夫妻關係

針對此事，深圳市國資委7日通報表示，該部門高度重視事件並成立工作專班，經核實，網傳信息提及人員為深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記，兼任監事會主席張曉中。經民政部門核查和個人事項報告核對，張曉中於2017年離異後未再進行婚姻登記。

深圳市國資委又指，經工作專班核查，暫未發現深圳市振業（集團）股份有限公司與涉事張女及其名下企業有經濟聯繫和業務往來。通報同時表示，如後續發現張曉中存在其他問題，將依法依規嚴肅處理，並向社會公佈。

張曉中在接受媒體採訪時表示，其與張女於2021年9月發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。張女在接受媒體採訪時則表示，她在與張曉中相識前已購買寶能城市公館公寓和涉事車輛，車位為買樓時開發商贈與。網傳的「婚宴照片」為兩人2021年10月舉辦的確定情侶關係儀式時所拍。

張女又表示，「50台賓利車」等說法為糾紛過程中情緒失控下的氣話，「覺得很羞愧」。糾紛當事人龐男也對此事表示歉意，並希望事情依法依規得到解決。