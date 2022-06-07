朱立倫訪美｜稱九二共識是沒共識的共識　國民黨不親中、永遠親美

國民黨主席朱立倫今日（7日）在華府智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）發表「台灣未來方向」演說時表示，九二共識是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，在沒有更好的方案以前，還是要用這樣的方式持續交流。



台灣《中央社》報道，朱立倫在演說中說明國民黨政策走向與美台關係外，也宣告國民黨駐美代表處將揭幕。

他表示，兩岸政治與政策或許存在分歧，但兩岸人民間的善意始終仍是未斷的鎖鏈。台灣能成為國際秩序與規範的穩定器、民主捍衛者與東西方的橋樑，「不要問美國能為台灣做什麼，要問能一起為中國自由做什麼」。他亦稱：「我們（國民黨）被說是親中國的政黨，這完全錯誤。我們是親美國的政黨，永遠都是」。

他指，強而有力的防衛與「自由國家聯盟」對地區安全不可或缺，但接觸與溝通比衝突與碰撞更可取，國民黨堅持與北京進行「基於原則的交往」，以穩定兩岸關係、減少威脅、管控危機。

朱立倫表示，九二共識是兩方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」。（中國國民黨）

被問及九二共識時，朱立倫表示，九二共識是兩方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」，國民黨期望擱置衝突，向前邁進。

他認為，若凡事要講明，可能會為兩岸非政治議題交流帶來困擾，國民黨期望兩岸能持續溝通交流。九二共識是目前所需要的「創造性模糊」，在沒有更好方案前，還是期望以這樣的方式持續交流。

他指，國民黨希望為人民解決問題，不想浪費時間爭論「沒有共識的共識」，就像美國的一中政策，九二共識是「沒有共識的共識」，是雙方創造的模糊。他在智庫演說沒有提及九二共識，是因為演講是談目前台海情勢及美中關係，不是以政黨角度談，而是從整個台灣角度看，但在座談或內部討論時當然會明確表達國民黨立場。

朱立倫在華府智庫布魯金斯學會敦促，台灣要加強自我防衛與通過對話管控危機。（Brookings Institution）

民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）肯定朱的論述，認為有必要全面談到保護台灣。他也歡迎國民黨在華府成立代表處，也相信美國國務院與智庫會向他們探詢國民黨政策，他甚至期待能有機會公開辯論。

前美國在台協會（AIT）理事主席、布魯金斯學會資深研究員卜睿哲（Richard Bush）歡迎國民黨重返華府，相信未來能有更深入與更廣泛的對話。