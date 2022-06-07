疫情｜內地增124宗本土個案　北京46天以來首次本土確診零新增

國家衛健委公布，內地昨日（6日）新增39宗本土確診及85宗無症狀感染者，即共有124宗本土個案，無新增死亡病例。

內蒙古新增69宗本土個案，包括20宗本土確診及49宗無症狀感染者；上海新增10宗本土個案，包括3宗本土確診及7宗無症狀感染者；北京則是46天以來首次報告本土確診病例零新增，但仍增加2宗本土無症狀感染者。



此外，國家衛健委又公布，在本土確診方面，遼寧新增13宗，四川新增3宗。

本土無症狀感染者方面，遼寧新增19宗，吉林4宗，四川2宗，浙江1宗，福建1宗。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組6日召開會議指出，北京疫情整體進入掃尾階段，但動態清零任務依然很重，只有從嚴從緊從實抓好各項防控措施，才能保持正常的生產生活秩序而不被中斷。

會議強調，一旦發現社會面病例，涉疫風險應急處置機制要第一時間響應調度。北京還將常態化核酸篩查，堅持重點篩查和常態化檢測並行，做到應檢盡檢。

此外，今天是內地高考的第一天。此前北京市教委曾通報稱，北京市在封管控區的考生有3400餘人，他們將在專門的考場進行考試，實現應考盡考。