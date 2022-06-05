上門核酸檢測服務收費參差　採樣時間成定價重要因素之一？

內地各省市要求市民需持有指定限期的核酸檢測陰性證明，才能出入小區、商場或乘坐公共交通公具。

近日，包括美團、淘寶、支付寶等多個平台陸續提供上門核酸檢測服務，並以「加急上門採樣，方便快捷專業」作為宣傳口號，但該服務的費用不低，人均要價200元至2000元（人民幣，下同）不等。



《每日經濟新聞》報道，美團、大眾點評、支付寶、淘寶、京東健康、平安健康等各大平台的上門核酸檢測服務商不盡相同，但均存在服務內容描述不具體、價格區間跨度大、團檢價格更優惠等特點。

以支付寶阿里健康核酸檢測小程序為例，北京市上門核酸檢測服務商包括松鼠快檢、小鳥快驗、樂薦快檢，三間機構均標註為民營機構，門店數量分別為32間、50間和 40間。除了小鳥快驗，另外兩間機構的檢驗實驗室，都被列入北京市新冠核酸檢測醫學檢驗實驗室 4月的審核合格機構名單中。

北京市上門核酸檢測中包括「個人上門」和「團體上門」兩類。其中，個人檢測的價格從200多元至 2000 多元不等，主要由單人單管檢驗費用以及綜合上門服務費組成，但服務內容差異並未在產品詳情內明確展示。

值得一提的是，檢測時間是影響服務定價的重要因素。以松鼠快檢為例，同項目的上門核酸採樣服務收費分別為1800元和2500元，其主要差別在於前者採樣時間為下午6時至晚上10時，後者則是晚上10時至午夜12時。此外，有機構會加收夜間加急費、偏遠地區交通費等費用。

在支付寶阿里健康核酸檢測小程序上，小鳥快驗定價為211元的單人核酸上門採樣服務，顯示「兩個月內沒有可預約時間」，而其餘兩間機構的單人上門核酸檢測和團體上門核酸檢測，大多可預約當日或次日。

比起定價動輒過百元的單人上門核酸檢測服務，「團體上門」的價格更優惠許多，且團檢人數愈多，單人均價愈低。以小鳥快驗為例，20200元就可為1000人檢測，平均單人價格20.2元。

事實上，上門核酸檢測服務並非近日才出現，去年就有第三方檢測機構入駐互聯網平台提供相關服務。不過，價格高昂的核酸檢測上門服務，暫時只在北上廣深等一線城市開展。

值得注意的是，近日多家企業否認提供高價上門核酸團檢服務，或闢謠「提供價格差異較大的核酸檢測團購服務」的傳聞。以上市公司「華大基因」為例，其在北京沒有提供個人或團隊上門核酸檢測服務，在上海僅提供團體上門核酸檢測服務。