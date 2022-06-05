上海老人因不會掃碼未能坐巴士：「不耽誤大家了」　引發網友熱議

6月4日，一條關於不會掃碼的「離線」老人的影片在微信朋友圈轉發，引發熱議。上海相關公交企業表示，目前情況正在調查中。



影片中，一位頭髮花白的上海老人乘巴士時，因不會用手機掃車上的場所碼，在車上獨自折騰了2分鐘手機。期間，司機說：「快點弄啊，人家都等你了」。其他乘客說：「老人可以用身份證或者離線碼的」。

將近兩分鐘後，老人還是沒能成功掃碼，最後無奈下車並說：「不耽誤大家了」，巴士門關了起來。

影片拍攝者張女士（化名）表示，事發在6月2日上午11點，司機態度確實不太好。對於網友質疑為什麼只拍片不幫老人，張女士稱，她乘車時要先顧好孩子，因此當時沒及時幫忙。

網友道出了自己的無奈：

「科技在進步，社會在退步。」

「年輕人都經不住這種長年累月的折騰，何況老人。人老了，心願往往是能在家門口到處走走，買買菜，嘮嘮嗑。當出家門都成了難事麻煩事，也別枉談什麼頤養天年了。」

「別讓老人總是成為數字鴻溝的受害者。」

「我看了眼淚也出來了！想到了自己年邁的父母，想到了20年後的自己！司機、乘客明明可以幫他，可是都沒有！」



官方媒體《半月談》就此事發表名為「數字化防疫，別絆倒離線老人」評論表示，在運用數字化手段助力疫情防控的同時，必須設身處地、將心比心，防止「銀髮群體」在出行、購物、看病等重要生活場景中「處處碰壁」甚至「寸步難行」。以出行為例，儘管需要盡可能地幫助老年人學會使用智能手機，跨越「數字鴻溝」，但不管在什麼時候，有沒有、會不會操作智能手機都不該成為他們順暢出行的阻礙。

無智能手機或不方便使用手機的老年人可以通過以下三種方式乘坐公共交通。持實體交通卡（已與身份信息關聯）和紙質離線隨申碼，可乘坐軌道交通、地面公交、輪渡；持紙質離線隨申碼+身份證，可乘坐軌道交通、地面公交、輪渡；持保通卡和紙質離線隨申碼，可乘坐軌道交通、地面公交、輪渡。