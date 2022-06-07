稱端午是「鼓勵自殺的日子」惹議　原雲南教育廳長被檢舉調查

因發表端午節是「鼓勵自殺的日子」的言論，雲南省教育廳原廳長羅崇敏被當局展開調查。值得注意的是，現年70歲的羅崇敏因涉嫌嚴重違紀，已於2017年被開除黨籍。



網傳消息指，羅崇敏於上周五（3日）即端午節當日，發表名為《端午：一個鼓勵自殺的日子》的文章，指以屈原為代表的忠君自殺者是儒家一直宣揚的典範，並指儒家「殺生成仁」的價值觀，日本人在二戰期間比中國人還踐行得好。還稱山東曲阜七八十歲的當地老人不恨日本人，「因為他們保護了孔府、孔廟、孔林。」

又指，當前青少年非正常死亡人數和自殺身亡的人數呈上升趨勢。國家在革命英雄主義和愛國主義教育中不自覺走向暴力化、極端化、泛政治化的誤區不能自拔，「在青少年中樹立了劉胡蘭、劉文學、王二小等英雄，在傳統文化教育中樹立了一批忠君愛國的自殺者榜樣。這就誤導青少年以自殺來表達自己的抗爭和勇氣。」

相關文章發布後引起輿論廣泛關注，並被多名網民檢舉。雲南省教育廳周一（6日）就事件發布通報指，省教育廳高度重視，已會同相關部門成立工作組調查此事，調查結果將即時向社會公布。

雲南省教育廳發布通報指，已會同相關部門成立工作組調查此事。（雲南省教育廳網站）

通報又指，經初步核查，羅崇敏1952年2月出生，2008年1月至2012年8月任省教育廳廳長，後任省政府參事，直至2016年退休。期間，羅崇敏在2013年10月至2016年10月聘任為第九屆國家督學，屆滿後未再續聘。

通報還稱，羅崇敏2017年11月因嚴重違紀問題，被省紀委予以開除黨籍處分，降級按副處級非領導職務確定其退休待遇，由省教育廳管理。但通報並未提及違紀涉及的具體內容。

據了解，王二小、劉胡蘭等人因抗日、參加地下工作等十幾歲就喪生，在內地被視為小英雄。有內地媒體認為，羅崇敏將抗日英雄稱為自殺者已嚴重違反《英烈保護法》，甚至較前段時間將抗美援朝冰雕連戰士稱為「沙雕連」而獲刑的羅昌平更為惡劣。而除此之外，亦有網民發現羅崇敏還曾多次公開發表宣揚民族虛無主義、詆毀傳統文化等言論。