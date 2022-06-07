深圳賓利門事件｜國企董秘：書記已離婚　霸車位當事人疑為女友

深圳市福田區寶能公館停車場，一名女士因車位問題與他人起爭執，並自稱丈夫是某國企書記，揚言「開50台賓利」堵佔車位。

在事件不斷發酵之際，深圳市國資委上市公司——深圳市振業股份有限公司（下稱深振業）的董事會秘書證實，當事人口中「國企書記」確是公司高管張曉中，但他目前是離異單身狀態，「賓利女車主」或是張曉中正在交往的對象，並非家屬。



《第一財經》報道，深振業的董事會秘書稱，根據公司初步調查，車位糾紛中的國企書記確實是公司高管張曉中，但「賓利女車主」可能只是張曉中的女友；本次事件已影響公司聲譽，其他情況目前還在調查中。

深振業官網顯示，張曉中生於1965年，西安政治學院軍隊政治工作學碩士研究生畢業，高級政工師，現任深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記、監事會主席。據深振業2021年年報顯示，張曉中從深振業獲得的實際所得報酬總額為37.50萬元（人民幣，下同），沒有在公司關聯方獲取報酬。

車位誰屬？

本次糾紛發生在福田區香蜜湖片區的寶能公館小區，開發商為寶能地產控股有限公司（下稱寶能控股）。該區地產經紀稱，涉事的「賓利車主」是有固定車位，而「勞斯萊斯車主」沒有固定車位，僅持有停車月卡。當時寶能控股為了加速銷售，只要購買寶能公館的公寓就送車位。

有自稱是寶能公館公寓的業主表示，「賓利車主」是寶能公館公寓的業主。此前，公寓和住宅的車位是分開管理，但上個月兩方停車位中間的隔離帶被拆除，住宅的業主開始在公寓的「私家車位」停車。6月4日，公寓的業主統一去安裝地鎖，隨即發生上述爭執。

據公寓業主提供的資料顯示，甲方投資建設寶能公館地下車位，享有地下車位的所有權，並將地下停車場負二層的某停車位使用權無償贈與乙方使用，使用期限為自車位交付日起至寶能公館公寓土地使用權期限屆滿日，期滿後，乙方應向甲方退還車位。

因此，甲方將停車位贈與公寓業主，屬於贈與關係，並非買賣。廣東中矩律師事務所律師鄭博恩表示，若開發商享有該地下車位的所有權，就可以贈與車位的使用權。

值得注意的是，深圳的車位不能辦理不動產權證。深圳市南山區自然資源局工作人員稱，車位屬於誰，要視乎土地合同的約定，由於車位不辦理產權登記，因此車位不能隨意買賣。深圳一房企人士透露，寶能公館的車位產權不屬於開發商寶能控股，屬於物業違規操作。據悉，寶能公館的物業是深圳市寶能物業管理有限公司。

女車主駕駛的賓利車。（微博＠肥唐說）

如何判斷車位權屬？

除了深圳，其他城市仍可辦理車位的不動產權登記證。《民法典》第275條規定，通過出售和附贈取得車庫車位，所有權歸屬於業主；出租的車庫車位，所有權歸屬於開發商，業主享有使用權。

「買樓送車位」是開發商營銷的慣用手段，北京京潤律師事務所律師張志同介紹，在置業初期，業主可以查詢開發商的報批規劃圖，交房後則可以查詢測繪報告。若車位算入公攤面積，車位則為業主所有，若沒有納入公攤，業主可辦理產權證。